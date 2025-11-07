Какие болезни суставов и костей являются основанием для признания непригодным к мобилизации: объяснение

Согласно нормам действующего законодательства, во время общей мобилизации основанием для освобождения от военной службы могут стать некоторые заболевания опорно-двигательного аппарата. Также ряд нарушений в работе суставов и болезней костей могут быть основанием для получения статуса "ограниченно годный".

Видео дня

При этом не все болезни суставов и костей являются препятствием для службы в армии. OBOZ.UA рассказывает, какие именно заболевания делают невозможной мобилизацию.

Какие заболевания костей и суставов могут стать основанием для освобождения от военной службы

Среди самых распространенных проблем, которые рассматривает ВВК – патологии крупных суставов: коленных, плечевых и тазобедренных. Проблемы с ними существенно влияют на способность потенциального мобилизованного выдерживать физические нагрузки.

Перед принятием решения о возможности несения службы военнообязанный проходит полное обследование, включая стационарное лечение. Важными факторами являются:

склонность заболевания к рецидивам и прогрессированию;

продолжительность ремиссии;

степень ограничения движений;

болевой синдром;

результаты терапии.

Если болезнь нельзя вылечить или она приводит к стойкой потере функций, решение принимается согласно статье 61 Закона Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

ВВК признает непригодными для военной службы даже в тыловых частях лиц с тяжелыми поражениями костно-суставной системы:

фиксацией большого сустава в нефизиологическом положении (костные или фиброзные спайки);

в нефизиологическом положении (костные или фиброзные спайки); резким ограничением движений из-за жесткой контрактуры или чрезмерной подвижности;

из-за жесткой контрактуры или чрезмерной подвижности; асептическим некрозом головки бедра или других крупных костей;

головки бедра или других крупных костей; деформирующим артрозом III–IV стадии (сужение суставной щели до <2 мм, выраженная деформация, боль, искривление оси конечности);

(сужение суставной щели до <2 мм, выраженная деформация, боль, искривление оси конечности); наличием эндопротеза , который не обеспечивает функциональность конечности;

, который не обеспечивает функциональность конечности; большим дефектом костной ткани (>1 см), что приводит к нестабильности сустава;

(>1 см), что приводит к нестабильности сустава; псевдоартрозом бедренной или большеберцовой кости;

бедренной или большеберцовой кости; хроническим остеомиелитом с гнойными секвестрами, полостями или свищами (открывающимися дважды в год и чаще).

Такие состояния несовместимы с военной службой даже в тыловых частях.

Статус ограниченно годных получают военнообязанные, которым противопоказаны чрезмерные физические нагрузки из-за:

артроза II стадии (сужение щели до 2–4 мм, подтвержденное рентгеном, выраженная боль);

(сужение щели до 2–4 мм, подтвержденное рентгеном, выраженная боль); хронического остеомиелита с регулярными обострениями;

с регулярными обострениями; стойкие контрактуры , частично ограничивающие движения;

, частично ограничивающие движения; частые (3 раза в год и более) вывихи крупных суставов даже при незначительной нагрузке;

(3 раза в год и более) даже при незначительной нагрузке; рецидивирующий синовит и умеренная атрофия мышц из-за хронического воспаления.

Те, кто страдает от перечисленных заболеваний, могут нести службу в учебных подразделениях или в подразделениях обеспечения.

А вот выявление во время ВВК незначительных или начальных изменений препятствием для признания пригодности гражданина и дальнейшей мобилизации не станет. К болезням, с которыми можно нести военную службу, относят:

артроз I стадии ;

; остеомиелит с редкими (1 раз в 2–3 года) обострениями без образования секвестров;

с редкими (1 раз в 2–3 года) обострениями без образования секвестров; легкие контрактуры с незначительным ограничением движений;

с незначительным ограничением движений; наличие металлоконструкций после операций при отсутствии осложнений;

после операций при отсутствии осложнений; единичные вывихи (менее трех в год);

(менее трех в год); гиперостозы , которые только усложняют ношение снаряжения;

, которые только усложняют ношение снаряжения; нестабильность суставов при умеренной нагрузке.

При этом перечисленные диагнозы могут повлиять на род войск, куда направят на службу военнообязанного.

Что следует знать

Для подтверждения повторных вывихов или нестабильности суставов понадобится подробная медицинская документация — заключения врачей, рентгеновские снимки до и после лечения, результаты МРТ.

В случае хирургического вмешательства военнослужащий получает лечебный отпуск по статье 65, после чего проходит повторную ВВК. Если операция не восстановила функциональность или пациент отказался от нее, комиссия принимает решение по пунктам "А", "Б" или "В" ст.61 упомянутого закона в зависимости от ограничений подвижности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ТЦК больше не принимают заявления на оформление отсрочек .

Причина – в изменениях для военнообязанных, вступивших в силу с 1 ноября: мы подробно рассказывали, что именно изменилось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!