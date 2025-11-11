Какой предельный возраст мобилизации в Украине и могут ли после его достижения вручить повестку: объяснение

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых в ряды Вооруженных сил могут призывать мужчин в возрасте от 25 лет. В Украине установлены четкие возрастные ограничения, по достижении которых призыв или мобилизация не осуществляются.

Если человеку, который достиг 60 или 65 лет, в зависимости от воинского звания, все же приходит повестка, это может свидетельствовать об ошибке или неправомерных действиях представителей территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП). Об этом сообщили юристы на портале "Актум".

В 2025 году предельный возраст для военной службы остается неизменным и определяется в соответствии со статьей 28 Закона Украины №2232-XII. Он установлен на таком уровне:

для рядового, сержантского и старшинского состава – 60 лет;

для младших и старших офицеров – 60 лет;

для высшего офицерского состава – 65 лет.

Могут ли вручить повестку после достижения предельного возраста

Юристы отмечают, что мобилизация лиц, превысивших предельный возраст, прямо запрещена законом, поэтому вручение повестки в таком случае является незаконным. В то же время если так произошло, игнорировать документ не стоит и действовать исключительно в рамках правового поля.

Как действовать, если после 60 лет все же вручили повестку

Специалисты советуют прежде всего проверить свои данные в государственном реестре через систему Резерв+ или обратиться с запросом в местный ТЦК. Если подтверждается, что лицо достигло 60 или 65 лет и документы оформлены надлежащим образом, повестку следует обжаловать в установленном порядке.

Это можно сделать, обратившись в областной ТЦК или подав иск в окружной административный суд. Юристы отмечают, что исключение из воинского учета по возрасту происходит автоматически в день, когда лицо достигает 60 или 65 лет. После этого стоит проверить свой статус в системе Резерв+.

Если там отсутствует информация об исключении из учета, следует обратиться в ТЦК для внесения соответствующих изменений.

Напомним, с 1 ноября в Украине действуют обновленные правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Отныне подать документы можно будет только через приложение Резерв+ или в ЦНАП, при этом ТЦК не будут принимать бумажных документов об отсрочке.

Также OBOZ.UA объяснял, кто из украинцев может получить боевую повестку в ноябре. В частности, основное внимание сосредоточат на возрастной группе 25-60 лет.

