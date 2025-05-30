Японский "секрет долголетия", подтвержденный наукой: понадобится всего 30 мин в день

Задумывались ли вы, почему японцы так часто живут дольше других? Один из ключей к их долголетию – в простой ежедневной практике: они много времени проводят на полу, сидят на корточках, едят и спят ближе к земле, что требует постоянной работы мышц.

Видео дня

Этот образ жизни поддерживает активную работу мышц, способствует гибкости и координации, пишет interia.pl. Хотя кажется обыденным, сидение на полу – это невидимая тренировка, которая положительно влияет на выносливость, равновесие и общее физическое состояние.

Японский секрет долголетия

Научные исследования подтверждают, что способность легко садиться и вставать с пола без помощи – это не только признак физической формы, но и возможный индикатор долголетия.

В Европейском журнале профилактической кардиологии описан эксперимент с участием 2000 человек в возрасте от 51 до 81 года. Каждый потерянный балл в этом тесте увеличивал риск смерти на целых 21%. Это так называемый тест "Сидя-Вставая", который оценивает физическую форму и равновесие. Участники начинают с максимального балла в 10 баллов - 5 за сидение и 5 за вставание с пола. Один балл вычитается за каждое использование руки, колена, локтя, опоры или потерю равновесия. Чем ниже балл, тем больше риск проблем со здоровьем.

Вместо мягкой мебели – пол

По словам экспертов, изучающих долголетие и мобильность у пожилых людей, ключом к долголетию может быть то, как мы сидим. А точнее – сидение на полу. Именно эта позиция, которую часто практикуют в таких странах, как Япония и Индия, может выступать естественной тренировкой для тела.

Обычная мебель заставляет нас сидеть под углом 90 градусов, что может привести к скованности суставов, боли в спине и отсутствию глубокой мышечной активности. Со временем, особенно у пожилых людей, риск падений возрастает. А эти, по данным ВОЗ, являются второй по распространенности причиной смертельных несчастных случаев среди пожилых людей. Однако 30 минут в день, проведенные на полу, способны значительно улучшить гибкость, координацию и даже настроение. Даже просмотр сериала или чтение книги на коврике активизирует мышцы, которые иначе не задействуются в работе.

К тому же сидение на полу заставляет тело чаще менять положение. Это естественно тренирует суставы, мышцы ног, спины и живота – без необходимости в спортзале или специальном оборудовании.

Попробуйте ежедневно несколько раз садиться и вставать с пола без помощи рук. Такая простая тренировка помогает поддерживать баланс, силу и уверенность в собственном теле. Сначала это может быть сложно, но регулярность быстро даст результаты.

Добавьте к этому приседания, лёгкую растяжку, йогу или пилатес на полу - всё это укрепляет мышцы и улучшает координацию. Даже повседневные дела, такие как игра с ребенком, упаковка вещей, медитация или складывание белья, могут стать частью вашего "домашнего фитнеса".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пяти базовых упражнениях, которые стоит делать ежедневно, чтобы чувствовать себя на десятилетия моложе. Регулярная физическая активность не только укрепляет мышцы, но и помогает сохранить молодой вид и энергичность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!