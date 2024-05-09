Ямочный или ямковый ремонт? Как правильно говорить по-украински

Украинский язык богат и благозвучен, и важно заботиться о его чистоте, избавляясь от кальки и русизмов. Иногда трудности возникают с образованием прилагательных.

Например, если на дороге залатать ямы – ремонт получится "ямковим" чи "ямочним"? Языковеды отметили, что многие используют неправильный вариант.

Каким бы качественным ни был асфальт, рано или поздно он будет нуждаться в восстановлении. Самым же популярным методом восстановления дорожного покрытия является технология "латания" ям.

Правильно говорить не "ямочний", а "ямковий" ремонт. А дороги со многими ямами называют "ямкуватими"..

Приводим примеры употребления:

Щоб дороги не були ямкуваті, треба робити ямковий ремонт.

Міська рада виділила кошти на ямковий ремонт центрального проспекту.

Петро бідкався, що ямковий ремонт дорозі вже не допоможе, а на капітальний нема коштів.

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