Что означает украинское выражение 'на позір': есть два варианта

Важно заботиться о чистоте родного языка и избавляться от суржика и кальки. Украинский язык богат и благозвучен, поэтому следует регулярно пополнять словарный запас точными выражениями и интересными словами.

Например, есть замечательное выражение "на позір", имеющее несколько значений. OBOZ.UA разбирался, откуда возникла эта фраза и когда ее можно употреблять.

Выражение "на позір" имеет два значения. Так говорят, когда хотят выразить первое впечатление.

Например:

Марійка на позір здавалася милою дівчиною, однак мала норовисту вдачу.

Степом йшов подорожній, на позір – звичайний волоцюга.

На позір мені здалося, що Федько хотів із чумаками в дорогу втікати.

Се уже ніби рукою подать, і на позір досяжно (Андрій Кондратюк).

Также "на позір" употребляют, когда хотят рассказать о каком-то действии, сделанном напоказ.

Демко був майстром нікудишнім, робив все на позір, сяк-так, аби трималося.

Усе то він робив на позір, для інших (Михайло Жук).

"На позір" образовалось в результате сочетания праславянского предлога "на" и существительного "позір", что происходит от древнего слова со значением "видеть".

Слово "позір" в значении "погляд" также относится к лемковскому диалекту.

Кстати, не все слова, похожие на русские, являются калькой. Некоторые из них остались в наследство от праславянского языка. Какие лексемы на самом деле не являются суржиком – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, что означает украинское слово "рожа".

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