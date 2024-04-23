Какие украинские слова на самом деле не являются суржиком: вы будете удивлены

Украинский язык богатый, колоритный и благозвучный, поэтому важно очищать его от русизмов и языковой кальки. Однако некоторые слова считают суржиком ошибочно.

Не все слова, похожие на русские, являются калькой. Некоторые из них остались в наследство от праславянского языка. Языковеды рассказали, какие лексемы на самом деле не являются суржиком.

Слово "поминати" происходит от древнеславянского и имеет три значения:

уважительно называть;

совершать поминки;

упоминать.

"Поминай, як звали" - говорят о том, кто бесследно исчез.

"Звати" происходит от праславянского *zъvatiта, что означает звать или именовать.

"Їзда" также имеет славянские корни, подобные слова есть в чешском, словацком и словенском языках.

Чувство сильного смущения и неудобства можно называть не только "соромом", но и "стидом". Это тоже не русизм. Лексема происходит от праславянского stydъ. Похожие слова есть в чешском (stydet se), словацком и польском (wstyd) языках.

"Стид і сором" используется для выражения общего осуждения и упрека.

Кстати, OBOZ.UA публиковал топ-10 слов, которые часто воспринимают как суржик, хотя на самом деле они не русизмы:

бистрий (замість "швидкий");

врем’я (і на позначення часу, й на позначення пори року);

год;

город (у Сковороди є відомий твір "Всякому городу нрав і права");

кусок;

лице (у значенні "обличчя");

празник (згадаємо колядку: "А що перший празник – то Різдво Христове");

просьба;

первий;

ждати.

В бытовой речи, вероятно, не будет ошибкой употреблять эти слова, ведь разговорный язык – нейтральный и не содержит четких лингвистических запретов. Однако в официально-деловом стиле следует придерживаться общих правил.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, есть ли в украинском языке слово "благополучие" и как заменить его в поздравлениях

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