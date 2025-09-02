Яйца-пашот будут готовы за минуту: лучше откажитесь от кастрюли

Идеально сваренное яйцо-пашот должно иметь жидкий желток и непрозрачный, твердый белок. Самый распространенный способ приготовления яйца-пашот – это использование кипятка и кастрюли; однако это не обязательно самый простой метод.

Хотите верьте, хотите нет, но вы можете использовать обычную микроволновую печь для приготовления яиц-пашот, которые по качеству очень близки к ресторанным. В своем блоге Recipe30 Джоэл Миэль, профессионально обученный французский шеф-повар и бывший владелец ресторана, поделился тем, как приготовить яйцо-пашот "примерно за 60 секунд" с помощью микроволновой печи.

"Я могу приготовить два яйца-пашот по этому методу быстрее, чем поджаривается хлеб", - пояснил он.

Шеф-повар отметил, что если ваши яйца свежие, "вы увидите, что это работает удивительно". Если же ваши яйца старые, вы получите неоднозначные результаты, поэтому всегда используйте как можно более свежие.

Также яйца комнатной температуры "подходят лучше всего", поэтому, если у вас есть время, выньте их из холодильника за 30 минут до приготовления.

Стоит отметить, что микроволновые печи имеют разную мощность; поэтому может потребоваться немного меньше или немного больше времени. Джоэл сказал: "Я использовал ту, что имела мощность 1200 Вт. Возможно, сначала стоит начать с меньшей мощности, а затем увеличивать ее".

Главное в этом рецепте — не пережарить яйца. Использование современных мощных микроволновых печей предполагает, что время приготовления может быть значительно короче и сильно отличаться. Поэкспериментируйте с этим рецептом несколько раз, чтобы найти идеальное время приготовления.

Слишком быстрое или слишком длительное нагревание яйца в микроволновой печи может привести к его взрыву. Во время нагрева образуется пар, и когда он не может высвободиться достаточно быстро, происходит взрыв.

Сначала налейте полстакана воды комнатной температуры в чашку, пригодную для использования в микроволновой печи. Посолите воду и осторожно добавьте в чашку одно яйцо.

Затем поставьте чашку в микроволновую печь и готовьте примерно 45-60 секунд. Выньте чашку из микроволновой печи. Выньте яйцо столовой ложкой и положите его на бумажное полотенце, прежде чем положить его на тарелку или кусок тоста.

