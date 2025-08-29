В каком месте в холодильнике нельзя хранить яйца, иначе они испортятся: делимся советами

Яйца – один из самых полезных и вкусных продуктов, которые лучше всего есть в вареном виде. Но, обязательно нужно знать, как и где правильно хранить яйца в холодильнике, чтобы они не испортились.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, где нельзя хранить яйца в холодильнике и почему.

В дверце холодильника

Там нельзя хранить яйца из-за постоянных перепадов температуры, которые приводят к образованию конденсата, распространению бактерий и более быстрой порче.

Рядом с продуктами с сильными запахами

Без оригинальной упаковки, поскольку пористая скорлупа может впитывать посторонние запахи.

Без первичной упаковки

Если она есть, ведь картонная коробка защищает от механических повреждений и сохраняет оптимальную влажность.

Немытыми

Если не уверены в их свежести и качестве, поскольку мытье удаляет защитную пленку, что делает их более уязвимыми к бактериям.

Теплыми

Без предварительного охлаждения, ведь резкое охлаждение может привести к появлению микротрещин, способствующих размножению бактерий.

Лучшее место для хранения яиц — это средняя полка холодильника, в оригинальной упаковке, острым концом вниз, при температуре ниже +4 °C.

