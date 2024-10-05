'Я поняла, почему наши люди целуют родную землю': история Елены из Мелитополя в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Елена выехала из оккупированного Мелитополя сразу, когда услышала, что ею, женой военного, заинтересовалось фсб. На каждом вражеском блокпосте давала своей маленькой дочери леденец, чтобы ребенок вдруг не спел популярную патриотическую песню. История Елены вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Сразу после вторжения Елена, всегда уверенная в своих силах, чувствовала себя растерянной. Муж-военный говорил, чтобы она убегала, но быстро уехать оказалось невозможным.

"Мы очень надеялись, что все вот-вот кончится. Нашли на чердаке старый магнитофон и пытались хоть какую-нибудь связь с Украиной поймать. Я даже видео снимала, как мы к каждому звуку прислушиваемся — что происходит, какие действительно новости?" – вспоминает Елена.

Однажды знакомая предупредила, что ФСБ расспрашивали об Елене. Все знали, что визиты представителей этой организации оканчиваются подвалом и пытками. Елена с ребенком сбежала в тот же вечер, не успевала даже заехать за своей мамой.

"Я никогда не забуду момент, когда мы оказались на территории, свободной от врага. Русский мир принес в мой всегда чистоплотный и нарядный город серость, грязь и мусор. Здесь же ощущались радость и свобода. Я стала понимать, почему люди целуют украинскую землю", – говорит Елена.

Сейчас она живет недалеко от Киева. Говорит, что долго не могла принять вынужденную эвакуацию. Антидепрессантом для нее стало вышивание. Рассказ Елены из первых уст здесь: https://bit.ly/4ePHzYu

История Елены вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свое на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001