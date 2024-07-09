"Я НЕ ВИВОЖУ". "ЦЕ ЗАШКВАР". "ОРУ З ЦЬОГО"

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Від цих трьох жаргоних висловів мене тіпає.

Краш, кріндж, хейт, хайп, аб’юз і булінг теж страшенно дратують, але трохи менше. Можливо, бо вони прийшли з англійської мови, а не російської, як перші три.

Раптом хтось вживає ці слова, бо не знав, що вони є російським сленгом, чи не може добрати кращих відповідників, пропоную варіанти.

"Я не вивожу" - Не витримую; не справляюся; не можу цього зносити; ледве тримаюся; більше не можу тримати хвіст угору; наче тримаюся на соломинці; маю все менше сил кріпитися; боюся, що не встою; мені важко зберігати рівновагу; втрачаю ґрунт під ногами.

А вивозити означає експортувати – відправляти щось у іншу країну чи переміщувати в інше місце.

"Це зашквар". – Це ганебно, соромно, принизливо, неприйнятно, неадекватно.

Слово ж зашквар – російський тюремний жаргон, від шкварки – найнижчої касти в’язнів. Зашкваритися у них означає зганьбитися, збезчеститися. Не хочу навіть думати, що саме вони коять зі слабшими у в'язницях.

"Я ору з цього". – Сміюся. Це потішно. Звучить весело. Регочу. Давлюся сміхом. Мене розпирає сміх. Я ледь не порвав кишки від сміху. Ледь не лопнув від реготу. Мало не луснув від сміху.

Ор російською – крик чи гучна розмова з викликом. Жаргонізм "орати" наші вороги використовують у значенні сильної емоції, яку висловлюють через сміх, близької до радості та задоволення.

А якщо ви кажете: "Я ору" - це значає, що ви компетентний землероб, котрий вміє вправлятися з плугом.

Нам не потрібний російський чи інший іншомовний сленг. Як і дослівний переклад їхніх ідіом. Які б емоції ми не відчували, для них точно є досконалий відповідник рідною мовою нашої країни. Якщо ми дійсно на щось зараз багаті - то це слова.

Українська мова має 256 тисяч слів, мова ворога - 170 тисяч. То нащо нам їхнє?