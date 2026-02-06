'Я не верил, но это произошло': в ГПСУ показали трогательное видео с освобожденными из плена украинцами

Украина снова дождалась своих защитников. После долгой паузы состоялся масштабный обмен пленными, в рамках которого домой вернули тех, кто годами жил между надеждой и неизвестностью.

Слезы, объятия и слова, режущие сердце – первые минуты свободы невозможно смотреть без эмоций. Соответствующие кадры показали в ГПСУ.

5 февраля состоялся первый за долгое время большой обмен пленными. Значительная часть освобожденных находилась в российском плену еще с 2022 года. Домой вернулись пограничники, военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии.

"Они выдержали. Они дождались. И мы дождались их", – говорится в сообщении.

Кадры первых минут после освобождения демонстрируют, как защитники обнимались, не сдерживали слез и искренне радовались возвращению на родную землю.

Один из военных поделился моментом, который навсегда останется в памяти.

"Когда нас погрузили в автозак, я не верил, я думал, что это снова переезд на другую зону, но нас везли в аэропорт, потом посадили в самолет и я понял уже, что все, на обмен..." – рассказал он.

