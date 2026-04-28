'Выжить, чтобы помочь другим': защитник Мариуполя Максим Полупанов после пыток в плену стал тренером по посттравматическому росту для ветеранов

Защитник Мариуполя, морской пехотинец Максим Полупанов, который прошел бои за город и пережил плен, после возвращения посвятил себя помощи другим ветеранам. Сегодня благодаря проекту Рината Ахметова "Сердце Азовстали" он учится на тренера по посттравматическому росту и работает с военными, которые проходят путь восстановления после войны и неволи.

Полупанов служил в Вооруженных силах Украины с 2014 по 2025 год, за это время имел 8 ранений, получил звание полного кавалера ордена "За мужество". Во время обороны Мариуполя он руководил подразделениями морской пехоты, а после попадания в плен провел там 121 день, где его регулярно пытали. Несмотря на это, именно в неволе, по его словам, появилось новое осознание — необходимости помогать другим военным после возвращения.

"Я понял, какими травмированными будут люди после плена. И тогда появился смысл — выжить не только для себя, но и чтобы помочь другим вернуться к нормальной жизни", — рассказывает Максим.После освобождения Максим начал поддерживать собратьев на первых этапах адаптации, а затем присоединился к проекту "Сердца Азовстали", где сейчас осваивает методики посттравматического роста. Он работает в формате "равный — равному", который предусматривает помощь ветеранам от людей с подобным опытом.

По его словам, именно этот подход позволяет выстроить доверие и эффективно сопровождать тех, кто возвращается из плена: "Человек открывается тому, кто прошел то же самое. И тогда начинаются настоящие изменения".

Сегодня Максим Полупанов помогает не только ветеранам, но и их семьям, подчеркивая: восстановление – это совместный процесс, который охватывает все окружение человека. Его история – пример того, как даже после тяжелых испытаний можно найти новую миссию и превратить собственный опыт в ресурс для поддержки других.