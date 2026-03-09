Выжили и не забыли: истории очевидцев удара по мариупольскому роддому в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Сегодня, 9 марта, исполняется четвертый год с того трагического дня, когда российские войска нанесли удар по роддому в Мариуполе. Этот день навсегда останется в памяти города как символ боли и страдания невинных.

Видео дня

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал истории очевидцев тех страшных событий. Эти исповеди – живое доказательство правды о трагедии в Мариуполе и напоминание миру об ужасах войны.

Анастасия – одна из тех, кто пережил удар по роддому. В начале марта 2022 года она была на восьмом месяце беременности. Тогда в Мариуполе уже не было связи, и мысль о родах без врачей пугала женщину. Поэтому она заранее убедила мужа отвезти ее в роддом. Она до сих пор помнит, как 8 марта ребята поздравляли всех рожениц цветами. Тогда никто и представить не мог, что уже на следующий день город накроет страшная трагедия.

"Было очень громко, стоял дым, начались крики, люди стонали. С этажей спускались беременные, дети, и все были в крови. Я тогда понимала, что если буду сильно волноваться и дам себе хоть малейшую слабину, сердце моего ребенка может не выдержать. Тогда я молилась только об одном: чтобы мне хватило духа сохранить спокойствие и нормальное состояние беременности", – вспоминает Анастасия. Ее история здесь.

Мариупольчанка Анна собственными глазами видела последствия страшного удара по роддому. Женщина руководила центром социальной помощи, который находился неподалеку, поэтому в тот день была на рабочем месте. С начала обстрела она пряталась в бомбоубежище, а когда вышла на улицу, едва не упала в обморок: район напоминал ад.

"Мы были непосредственными свидетелями всего этого страшного случая. Когда все это перестало трястись, мы открыли дверь на улицу. Это было похоже на атомную войну. У меня прямо мурашки по коже, потому что вспоминать это очень страшно. Все деревья повалены, все газоны, вся земля лежала огромным слоем на асфальте. И когда мы заглянули за угол нашего помещения, там находился роддом, и, соответственно, образовалась воронка, пожалуй, как девятиэтажный или пятиэтажный дом внутри", – рассказывает Анна. Ее история здесь.

Ирина, работница Мариупольского лицея, продолжала работать дистанционно. Женщина говорит: дата 9 марта навсегда отпечаталась в ее памяти. Тогда она собственными глазами видела вражеский самолет, который летел сбрасывать бомбу на роддом.

"Мы ее видели, мы почувствовали эту волну. От этого в лицее все окна и двери вылетели. Тогда были сильные обстрелы: каждые 5 минут прилетал самолет и сбрасывал 8–12 бомб. Впоследствии мы решили выезжать, потому что оставаться было страшно", – вспоминает Ирина. Ее история здесь.

Сейчас все эти женщины были вынуждены покинуть Мариуполь, но не теряют надежды вернуться, как только город освободят. Ведь именно там осталась частичка их жизни, их воспоминаний и мечтаний.

Более 140 000 историй уже собрано Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это крупнейший в мире архив историй мирных жителей, пострадавших от российско-украинской войны. Среди них – около 12 000 историй мариупольцев.Читайте, слушайте, помните: civilvoicesmuseum.org.