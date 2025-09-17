Высокие цены производителей становятся главным барьером для покупателей лекарств

За семь месяцев 2025 года украинский рынок потребления лекарственных средств вырос на 20% в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Proxima Research. При этом пациенты платят из собственного кармана почти 87% стоимости препаратов, поскольку в условиях полномасштабной войны не хватает программ реимбурсации – государственного возмещения стоимости лекарств.

Главным критерием при выборе препарата для потребителей остается цена от производителя и действующее вещество, а не бренд или маркетинговое позиционирование. По данным участников рынка, при выборе лекарств украинцы ориентируются прежде всего на соотношение цена/качество и уровень доверия к производителю.

Анализ рынка показывает значительные ценовые колебания среди производителей. К примеру, исследование Proxima Research показало, что в течение двух лет компания "Дарница" увеличила цену на популярный препарат "Цитрамон" на 120%. Даже после объявленного 30%-го снижения стоимости их "Цитрамон" остается дороже по сравнению с конкурентными аналогами на рынке.

Представители аптечных сетей подтверждают: реальный выбор остается за покупателем, а не за расположением товара на полках. По их словам, "если есть равноценный препарат по меньшей цене – люди сами выбирают". Объемы продаж различных производителей определяются именно выбором пациентов, а не политикой аптек.

"При отсутствии маркетинговых договоров производители оказываются в равных условиях конкуренции за полку и происходит закономерное перераспределение рынка, при котором потребительский спрос переключается на более доступные бренды", – комментирует Тарас Коляда, СЕО сети аптек "Подорожник".

Аптеки имеют полное право формировать ассортимент, руководствуясь спросом, логикой и доступностью для пациента, а не давлением производителя.

По результатам второго квартала 2025 года, как свидетельствуют данные Proxima Research, ТОП-5 производителей контролируют 28% рынка розничной реализации в натуральном измерении. В распределении отечественных и зарубежных препаратов фиксируется дальнейшее увеличение доли импортных лекарств до 39% против 61% отечественных.

Рост рынка на 20% в условиях войны может свидетельствовать о росте цен на лекарства, которые с начала фармацевтической реформы весной снизились только на препараты из списка ТОП-100.

Производители формируют почти 72% конечной цены на лекарства, и именно высокие наценки заставляют пациентов искать более дешевые альтернативы. Это приводит к падению продаж дорогих препаратов, в результате чего некоторые производители обвиняют аптеки в нежелании реализовывать их продукцию. Однако истинная причина низких продаж кроется в завышенной ценовой политике самих производителей.