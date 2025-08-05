Выполнил боевое задание ценой жизни: в Донецкой области погиб 21-летний полицейский Дмитрий Коробенко. Фото

В Донецкой области погиб 21-летний старший лейтенант полиции Дмитрий Коробенко, который выполнил боевую задачу ценой собственной жизни. Его жизнь оборвалась 3 августа.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Отмечается, что Коробенко был бойцом стрелкового батальона полиции Донецкой области.

"Через три дня защитнику должно было исполниться 22 года. Без папы осталась 8-месячная дочь. Дмитрий родился в селе Урзуф, ныне оккупированного российскими войсками", – говорится в сообщении.

В полиции погибшего защитника вспоминают как целеустремленного и отважного человека, который мечтал стать легендой уголовного розыска. После обучения начал работать оперуполномоченным сектора криминальной полиции отдела полиции № 1 (Дружковка) Краматорского районного управления полиции.

"Сердце полицейского стремилось защитить родную землю от любого зла и в первую очередь – от оккупанта. Дмитрий Коробенко присоединился к батальону полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП в Донецкой области", – отметили в Нацполиции.

Коробенко проявил себя достойным и непоколебимым воином. Он шел на задание с мыслями о защите семьи, своей дочери и всех детей, которых нужно спасти от российских оккупантов. Мужчина также занимался 15-летней сестрой, был любящим сыном, мужем и папой.

"Коллектив полиции потерял преданного правоохранителя, человека с большой буквы, для которого чужие жизни были на первом месте. Разделяем невыразимую боль с семьей павшего Героя. Светлая память навеки!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученного на фронте ранения умер полицейский из Борисполя Киевской области Иван Ланчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 августа.

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