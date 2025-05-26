Восстановление после родов и программа "єЯсла": кому предусмотрены выплаты до 50 тыс. грн при рождении ребенка. Анализ законопроекта

Министерство социальной политики разработало и обнародовало для обсуждения проект закона, направленный на борьбу с демографическим кризисом в Украине. То есть на повышение рождаемости.

Видео дня

Сможет ли новый законопроект (с марта 2024 года это уже третий документ такого рода) решить поставленные перед ним задачи – рассказывает OBOZ.UA.

Помощь – от рождения до совершеннолетия

Законопроект Минсоцполитики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о поддержке семей для стимулирования рождаемости и создания условий, способствующих сочетанию отцовства с учебой и профессиональной деятельностью", кроме единовременных выплат, предполагает систему долгосрочного сопровождения ребенка и семьи.

Новации законопроекта, который должен не только повысить уровень рождаемости, но и помочь родителям совмещать воспитание детей с учебой или работой, следующие:

– 100% зарплаты беременным женщинам, которые работают официально, и 7 тысяч гривен – остальным;

– единовременная выплата – 50 тысяч гривен каждой женщине после рождения ребенка;

– финансовая помощь на восстановление после родов (ее размер должен определить Кабинет министров);

– выплаты по уходу за ребенком – одному из родителей, опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход за малышом;

– программа "єЯсла" – дополнительная помощь матерям, которые вернулись на работу после достижения ребенком одного года;

– "Пакет школьника" – помощь при подготовке к школе.

Кроме того, сохраняется практика предоставления "пакунка малюка" – одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка.

"Важно, что речь идет не только о соответствующих выплатах, но и о комплексе других социальных мероприятий. В частности, механизмов сопровождения государством ребенка от рождения до совершеннолетия. Пока что идет обсуждение законопроекта, но это однозначно положительный шаг в направлении решения демографической проблемы", – сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, комментируя появление нового законопроекта.

Еще в 2021 году он предложил проект закона об увеличении выплат при рождении детей: за первого ребенка – 50 тысяч гривен, за второго – 100 тысяч, а за третьего – 150 тысяч. Но этот законопроект не дошел даже до первого чтения, завис где-то в комитетах Верховной Рады.

Как менялись выплаты на ребенка

В независимой Украине пособия при рождении ребенка начали выплачивать с 1993 года, согласно закону "О государственной помощи семьям с детьми". Сначала – в размере трех минимальных зарплат. В 2002 году размер пособия привязали к прожиточному минимуму на ребенка до шести лет. И сначала выплачивали всего лишь один прожиточный минимум (тогда это было 307 гривен).

Но уже в 2005 году, при Викторе Ющенко, помощь составляла 22 прожиточных минимума – 8,5 тыс. грн. При этом сразу при рождении ребенка родителям выплачивали 3,4 тыс., а остальное – на протяжении года равными частями.

В 2008 году в системе выплат произошла реформа – сумма помощи начала зависеть от того, какой это ребенок в семье: первый, второй и так далее. Но при этом увеличились сроки выплаты пособия: сразу выплачивали сумму, равную 9 прожиточным минимумам, а остальное – в течение года для первого ребенка, двух лет – для второго, и трех лет – для остальных.

После начала российской агрессии в 2014 году, в условиях сложной экономической ситуации, был принят закон "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине". Согласно этому закону, выплаты новорожденным "заморозили", оставив их на уровне 41 280 гривен (40 прожиточных минимумов на тот момент для детей до шести лет). А саму привязку к детскому минимуму отменили.

И это положение действует вот уже на протяжении одиннадцати лет.

Конкуренция законопроектов для новорожденных

Сейчас размер пособия при рождении ребенка, как и в 2014 году, составляет всего лишь 41 280 гривен. Первая выплата – 10 320 гривен, а затем в течение 36 месяцев выплачивается по 860 гривен. Этих денег не хватает даже на пачку больших подгузников или же месячный запас смеси для малыша.

В прошлом году в Верховной Раде было зарегистрировано целых два законопроекта, целью которых было повышение размера выплат на ребенка до более-менее вменяемого уровня. И опять привязать его к детскому прожиточному минимуму (который уже два года составляет 2563 грн).

Так, в марте 2024 года был зарегистрирован законопроект №11072. Документом предполагается, что помощь на первого ребенка составит 150 размеров детского прожиточного минимума (385 тыс. грн), на второго – 100 минимумов, а на третьего и каждого следующего ребенка – 50 минимумов. Сразу же при рождении малыша выплачивают сумму в 20-кратном размере минимума, а остальные деньги – в течение следующих трех лет равными частями.

В ноябре 2024 года на рассмотрение в парламент был вынесен законопроект №12184. Этим документом предполагается, что помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка будет составлять сумму, равную 105 размерам прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 6 лет (269 тыс. грн). Первая единовременная выплата – 25 минимумов, а остальное – в течение трех лет.

На данный момент эти два законопроекта имеют одно сходство – они оба находятся в Верховной Раде на этапе "предоставлено для ознакомления". И вот теперь – еще один законопроект.

"Сейчас на ребенка выплачивают 41 280 грн. Одиннадцать лет назад это было 3 тысячи долларов, сейчас – около 1 тысячи. Минсоцполитики предлагает повысить выплаты до 50 000 грн. Что сказать, внушительное повышение... Да, обещают еще различные выплаты и программы – но там все будет определяться Кабмином. А как будет определяться, какие критерии? В законопроекте Минсоцполитики даже упоминания о привязке к детскому прожиточному минимуму нет", – говорит OBOZ.UA руководитель Всеукраинской общественной организации "Служба защиты детей" Людмила Волынец.

Как считает народный депутат, первый уполномоченный президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, все эти существующие законопроекты – чистой воды популизм. По его убеждению, говорить о повышении выплат можно только в контексте общей государственной демографической стратегии.

"А нормальной стратегии нет. Она написана как обвинение украинцев в том, что они не рожают детей и рано умирают. Цели и задания демографической политики сформулированы как "экономическая самодостаточность семей", "самосохранение здоровья", "самореализация лиц пожилого возраста". Одним словом, спасение утопающих – дело рук сами знаете кого", – говорит OBOZ.UA Юрий Павленко.

По его словам, выплаты по рождению ребенка – только один из компонентов стратегии демографического развития. Правда, самый заметный.

"Но сами по себе цифры: "мы предлагаем 100 минимумов, а мы 200" – ничего не решают. Я знаю много случаев, когда родители не хотели заводить ребенка просто потому, что закрывались детские сады, не было детских поликлиник", – рассказывает бывший уполномоченный по правам ребенка.

Впрочем, у законопроекта Минсоцполитики есть шансы быть принятым.

"Одно дело – депутатские инициативы, а тут – министерство. В любом случае надо как-то реагировать на то, что сейчас Украина на 228 месте в мире по рождаемости. И тот факт, что уже 11 лет ничего не делалось, тоже нельзя игнорировать. Так что, думаю, примут", – резюмирует Людмила Волынец.