Выплаты при рождении ребенка в Украине вырастут: какие суммы стоит ожидать

В Украине планируют повысить выплаты при рождении первого ребенка до 50-75 тыс. грн, второго до 125 тыс. грн, третьего до 175 тыс. грн, параллельно внедряя полноценную систему сопровождения семьи. Ожидается, что это станет реальным шагом для борьбы с демографическим кризисом и укреплением социальной защиты детей.

Видео дня

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Это важный и своевременный шаг для того, чтобы мы как государство начали не только говорить о поддержке семей, но и реально действовать", – подчеркнул он.

Еще в 2021 году Гетманцев подал законопроект, который предусматривал похожие размеры выплат. А именно:

50 000 грн за первого ребенка;

100 000 грн за второго;

150 000 грн за третьего.

Этот документ был одобрен профильным комитетом, однако остался без продвижения. По мнению автора, такие выплаты вполне реалистичны для бюджета, ведь их стоимость оценивается в 12 миллиардов гривен в год. Сегодня, учитывая инфляцию и рост потребностей, эти суммы должны быть индексированы до 75 тысяч, 125 тысяч и 175 тысяч гривен соответственно.

"Я не сторонник популизма. Мы должны предлагать только то, что действительно сможем профинансировать. Не 400 тысяч гривен на бумаге, а реальные программы с четкими источниками финансирования", - подчеркнул Гетманцев. Кроме единовременных выплат, государство готовит систему долгосрочного сопровождения ребенка и семьи, которая будет включать такие проекты, как:

"єЯсла" – обеспечение ухода с раннего возраста;

– обеспечение ухода с раннего возраста; "Пакет школьника" – помощь при подготовке к школе;

– помощь при подготовке к школе; другие формы социального сопровождения до совершеннолетия.

"Наша цель - не просто дать деньги при рождении, но и сопровождать ребенка с первого дня и помогать семье на каждом этапе жизни", – сказал Гетманцев. Ожидается, что такой подход позволит не только поощрить рождаемость, но и создать ощущение безопасности и стабильности для молодых семей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, до 27 мая 2025 года украинцы, которые пострадали от войны и находятся в Украине, могут подать заявку на денежную помощь от NRC (Норвежский совет по делам беженцев). Выплаты будут предоставлять наиболее уязвимым семьям, на основе индивидуальной проверки и оценки уровня потребности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!