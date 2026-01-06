Выпадет снега до 25 см: в Украине ожидается ухудшение погодных условий, синоптики назвали даты

В течение 7-11 января в Украине существенно ухудшится погода. Движение активного циклона с юго-запада принесет на западные, северные, в Винницкую и Черкасскую области сложные погодные условия:

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра. Кое-где в центральных и западных регионах прирост снежного покрова составит 10-25 см.

В Украину идет непогода

По словам синоптиков, в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается значительный снегопад, местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с с метелями, на дорогах ожидается снежный накат, местами снежные заносы.

На Киевщине и Черниговщине ожидается значительный снег и мокрый снег(прирост снежного покрова 5-15 см, на севере областей до 25 см), местами метель и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. На юге Киевской, Черниговской, в Сумской и Черкасской областях снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица.

В то же время 10-11 января в результате вторжения с севера арктического циклона ожидается похолодание. Снижение ночной температуры воздуха в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях до -14...-20°С мороза (местами до -23°С мороза), днем до -9...-15°С мороза. В Кировоградской и Полтавской областях ночью и днем до -6...-12°С мороза, на востоке, юге и в Днепропетровской области температура ночью и днем от -4°С мороза до +4°С тепла.

Прогноз погоды в Украине и Киеве 7 января

Между тем, завтра, 7 января, по всей территории Украины преимущественно облачная погода. Пройдет небольшой и умеренный мокрый снег с переходом в дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем и ночью 0...-2°С мороза, теплее всего будет в Крыму, до +10°С. В Киеве в течение дня 0...-2°С мороза. В то же время на Закарпатье и Прикарпатье завтра синоптики обещают значительный снег, а в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях туман, видимость 300-500 м.

На дорогах западных, северных и Винницкой области гололедица. Водителей предостерегают быть осторожнее за рулем.

Как сообщал OBOZ.UA, в карпатском высокогорье сугробы снега уже превысили метр высотой. На горе Поп-Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный 13 м/с, температура воздуха -18 градусов.

Кроме того напомним, на западе Украины наступила настоящая зимняя погода: регион накрыли снега, а из-за сильных порывов ветра снегопад превратился в мощную метель. А в Киеве 6 января, из-за снегопада на дорогах образовались многочисленные пробки. Дороги в результате гололеда превратились в каток, что также повлекло ДТП в разных районах города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!