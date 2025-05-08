Заморозки на почве и мокрый снег в Карпатах: в Гидрометцентре удивили прогнозом на выходные

В ближайшие дни погода в Украине будет в целом некомфортной и достаточно прохладной. Столбик термометра не будет пересекать отметку +20 градусов. Более того – в некоторых регионах ожидаются заморозки на почве, а в Карпатах – мокрый снег. Впрочем, с середины следующей недели могут произойти некоторые положительные синоптические сдвиги.

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Подробным прогнозом погоды на ближайшие дни в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В Украине возможны заморозки на почве, в Карпатах – мокрый снег

Текущее похолодание в Украине пришло с севера. "К сожалению, у нас сохраняется поступление холодной воздушной массы из северных широт, особенно это будут чувствовать северные и западные регионы", – предупредила синоптик.

До пятницы, 9 мая, в Гидрометцентре практически не прогнозируют осадки, кроме юга страны, где возможны кратковременные дожди. Однако уже с пятницы над Украиной образуется локальный циклон, который придет с юго-запада. "Он будет продвигаться через юго-восточную часть Украины. Поэтому 9 мая по всей Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, а на высокогорье Карпат кое-где с мокрым снегом. Днем в большинстве центральных и южных областей возможны даже сильные дожди", – рассказала Наталья Птуха.

В ночь на пятницу температура во многих регионах составит +2… +9 градусов, а в северо-западной части страны на почве возможны заморозки до -3… -5 градусов. В дневные часы 9 мая синоптики прогнозируют всего +9…+14 градусов, "только на юго-востоке днем ​​потеплее, до +18 градусов".

Выходные в Украине будут "мокрыми"

Погода в ближайшие выходные, 10 и 11 мая, будет в основном дождливой, "где больше, где меньше, но все равно", – отметила синоптикиня. В субботу на юго-востоке и востоке Украины синоптики прогнозируют умеренные дожди. Днем на западе и севере небольшие осадки.

Может ли температура на выходные и начале следующей недели повыситься до +20 градусов? К сожалению, нет, ответила Наталья Птуха. 11-12 мая в дневные часы воздух может прогреваться до +14…+19 градусов, но западные и северные области будут оставаться в пределах +8…+14 градусов днем.

Синоптики ожидают подобные температуры к середине следующей недели до 14 мая. "Возможно, 14-15 мая начнутся сдвиги на несколько градусов", – рассказала синоптик.

Подробный прогноз погоды для всех регионов Украины от Гидрометцентра.

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты и каждый день до 12 мая. Они показывают существенные изменения погоды в Украине в ближайшие дни.

В пятницу, 9 мая, на большей территории Украины кроме западных областей будет преобладать погода с прояснениями и с небольшими осадками. Ночью воздух будет прогреваться до +5…+8 градусов, днем ​​до +10…+13 градусов, на востоке до +20 градусов. Заморозков не предполагается.

В субботу, 10 мая, прогнозируется незначительное изменение погоды в Украине. На западе и севере будет переменная облачность с ночными температурами на уровне +3… +6 градусов и с дневными на уровне +10… +14 градусов. На остальной территории ожидается погода с прояснениями. Ночью воздух будет прогреваться до +5… +8 градусов, днем ​​до +13… +16 градусов. Теплее всего будет на востоке. Там ночью прогнозируется до 9 градусов, днем ​​до 17 градусов.

В воскресенье, 11 мая, на западе страны ожидается облачная погода с дождями, на остальной территории облачно с прояснениями. Ночью на большинстве территории Украины ночью столбик термометра будет достигать отметки +4…+7 градусов, на юге и юго-востоке до +8…+10 градусов. В дневные часы самые высокие температурные показатели ожидаются в центре, на юге, востоке и юго-востоке страны. Воздух будет прогреваться до +16…+18 градусов.

В понедельник, 12 мая, как и в предыдущий день, дожди возможны на западе страны, кратковременные – в центре и на юге. Ночные температуры будут составлять +4…+7 градусов, на юго-востоке и юге до +10 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +13 градусов на западе и на севере, до +17…+18 градусов в остальных регионах.