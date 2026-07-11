Выдержат любую жару: 8 жаростойких растений для вашего сада

Жаростойкость не означает, что растение можно посадить в любое время и забыть об уходе. В июле многолетники лучше высаживать рано утром или вечером, а не в самые жаркие часы дня. После посадки им требуется более регулярный полив, а при слишком интенсивном солнце – легкое притенение в полдень.

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Эксперты по садоводству Кейт Волз, Анна Гауленд и Мэри Филлипс советуют обратить внимание на седум, лаванду, тысячелистник, астры, рудбекию и другие выносливые культуры. Они способны украсить участок яркими красками даже тогда, когда более нежные растения страдают от высоких температур.

Седум

Седум, или очиток, хорошо подходит для посадки в тёплый период, ведь он предпочитает более сухие условия и хорошо дренированную почву. В июле он может укорениться именно тогда, когда земля уже достаточно прогрета.

Он неприхотлив, хорошо переносит засуху и украшает сад в конце лета и осенью. Его соцветия могут оставаться декоративными даже зимой, если не срезать их сразу после окончания сезона.

Седум лучше всего растёт на солнце или в лёгкой полутени, в зависимости от сорта. Главное – не сажать его в месте, где застаивается вода, ведь избыточная влага для этого растения гораздо опаснее жары.

Айстры

Айстры – хороший выбор для тех, кто хочет добавить красок в сад ближе к осени. Они могут цвести розовыми, фиолетовыми, синими или сиреневыми цветами и хорошо дополняют летне-осенние клумбы.

Посадка в июле может быть удачной, ведь теплая почва способствует развитию корней перед основным периодом цветения осенью. Чтобы астры дольше оставались декоративными, стоит удалять отцветшие цветы.

В конце сезона растения обрезают поздней осенью или уже весной. Астры лучше всего чувствуют себя на солнечных участках и не нуждаются в чрезмерно влажной почве.

Лаванда

Лаванда хорошо себя чувствует там, где много солнца, тепло и нет застоя воды. Для нее более сухие условия часто даже лучше, чем чрезмерная влажность, ведь это снижает риск загнивания корней.

Теплая почва помогает лаванде формировать крепкую корневую систему. Поливать её нужно умеренно, давая почве подсыхать между поливами. Избыток воды может навредить растению больше, чем кратковременная засуха.

После цветения лаванду рекомендуют немного обрезать – примерно на треть прироста. Это стимулирует новый здоровый рост и помогает кусту сохранять аккуратную форму.

Ваточник туберозовый

Ваточник туберозовый, известный также как butterfly weed, – яркое растение с оранжевыми цветами, которое хорошо себя чувствует на сухих и солнечных участках.

Это растение ценится не только за декоративность. Оно привлекает опылителей и имеет важное значение для бабочек-монархов, ведь является кормовым растением для их гусениц. Благодаря происхождению из прерий ваточник хорошо переносит солнце, жару и засушливые условия.

Лучше всего высаживать его на открытом месте с хорошо дренированной почвой. При правильных условиях растение обильно цветет и придает саду естественный, несколько луговой вид.

Тысячелистник

Тысячелистник – одно из самых выносливых растений для жаркого сада. Он хорошо переносит засуху, жару и солнечные участки, а также привлекает полезных насекомых.

Это растение может стать не только украшением клумбы, но и частью природного сада, где важны опылители и биоразнообразие. Тысячелистник способен расти в довольно сложных условиях и не требует чрезмерного внимания.

В жаркие месяцы вокруг растения полезно разложить слой мульчи. Она поможет сохранить влагу в почве и немного охладить корневую зону.

Фила

Фила, или frogfruit, – низкорослое растение, хорошо приспособленное к высоким температурам и яркому солнцу. Её можно использовать как почвопокровную культуру или неприхотливую альтернативу газону.

Растение дает нектар и пыльцу для опылителей, поэтому хорошо подходит для садов, ориентированных на поддержку насекомых. Оно невысокое, быстро покрывает почву и не требует сложного ухода.

Фила лучше всего растёт на солнце или в лёгкой полутени. Ей подходит хорошо дренированная песчаная или суглинистая почва.

Рудбекия

Рудбекия – яркое растение с желтыми цветками и темной серединкой. Она быстро укореняется после посадки и хорошо переносит жару.

Это хороший вариант для июльской посадки, ведь рудбекия обладает довольно активной корневой системой и быстро приживается на новом месте. Она также выдерживает жаркие периоды и может цвести с конца лета до осени.

Лилейник

Лилейники – одни из самых простых в выращивании многолетников. Они хорошо подходят для различных садов и могут расти как на солнце, так и в полутени.

Их преимущество – толстые мясистые корни, которые хорошо удерживают влагу. Благодаря этому лилейники лучше переносят жару и короткие засушливые периоды.

OBOZ.UA ранее рассказывал, какие растения создадут прохладу в саду.

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