Незаменимы летом: какие растения создадут прохладу в саду

В жару сад может перегреваться не меньше, чем дом или терраса. Некоторые растения способны естественным образом охлаждать пространство: они затеняют землю крупной листвой и испаряют влагу, благодаря чему воздух рядом кажется более свежим.

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По словам эксперта по биотехнологиям Рассела Шарпа, лучше всего подходят культуры с крупной листвой, густой кроной или пышной зеленой массой. Камень, плитка и деревянный настил быстро нагреваются, а вот растения поглощают значительно меньше тепла и могут заметно смягчить ощущение жары.

Растения с крупными листьями

К ним относятся клещевина, крупные хосты, дармера, декоративный ревень и другие культуры с широкими листовыми пластинами. Именно они хорошо затеняют землю и уменьшают количество тепла, отражающегося от твердых поверхностей. Это особенно полезно возле дорожек, патио, каменных площадок или мест, где стоит садовая мебель.

Такие растения действуют как естественный "экран": они прикрывают почву от солнца и помогают дольше сохранять влагу.

Папоротники

Папоротники хорошо подходят для тенистых и полутенистых уголков сада. Они не любят палящего солнца, зато прекрасно чувствуют себя там, где другие декоративные растения могут терять свой вид.

Их густая зелень удерживает влагу и создает ощущение свежести. Папоротники особенно уместны возле заборов, под деревьями, в затененных цветниках или возле садовых скамеек.

Жимолость

Для небольших участков хорошим решением станут вьющиеся растения. Они занимают мало места на земле, но дают много зелени в вертикальной плоскости.

Жимолость можно пустить по забору, арке или перголе. Она смягчает нагрев ограждений, добавляет тени и делает зону отдыха уютнее.

Декоративные травы

Высокие декоративные травы также могут помочь саду легче переносить жару. Например, мискантус после укоренения образует пышные куртины, которые частично прикрывают землю и придают участку легкость.

Такие травы хорошо себя чувствуют на солнечных местах, поэтому их можно высаживать там, где не все влаголюбивые растения выдержат летнюю жару.

Ирга

Ирга – это куст или небольшое дерево, которое летом дает тень и одновременно украшает сад ягодами. Сначала они красные, а со временем темнеют до насыщенного фиолетово-чёрного цвета.

Чтобы усилить охлаждающий эффект, под иргой можно посадить почвопокровные растения. Они помогут прикрыть землю, уменьшить её перегрев и дольше сохранять влагу.

Клен

Декоративные клены – еще один удачный выбор для сада, нуждающегося в естественной прохладе. Их крона создаёт мягкую тень, а листва помогает снизить температуру под деревом.

Особенно хорошо клены смотрятся возле дорожек, мест отдыха или в композициях с более низкими декоративными растениями.

Чтобы сад меньше перегревался, стоит увеличивать площадь посадок и оставлять меньше открытых твердых поверхностей. Если места немного, помогут большие контейнеры с пышными лиственными растениями.

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