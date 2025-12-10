'Выбор года – 2025': бренд Mr.Grill победил в категории 'Хот-дог года'

Mr.Grill – бренд, который основал культуру потребления хот-догов в Украине. Более 18 лет опыта, собственное сертифицированное производство, 4PL-логистика, 10 стран экспорта и сотрудничество с 12 000 партнеров сделали торговую марку Mr.Grill неизменным лидером рынка хот-догов и сегмента стритфуд. Ежемесячно Premier FOOD Group под собственным брендом Mr.Grill производит более 10 млн хот-догов. А стабильное качество, узнаваемый вкус и инновационный подход уже давно стали визитной карточкой бренда.

Сегодня Mr.Grill – это бренд, который ассоциируется с качественными хот-догами. Мы шли к этому годами. Отличие "Выбор года" – это, прежде всего, показатель доверия к бренду. Потребители нас поддерживают и выбирают. И это самое важное. Так мы понимаем, что движемся в правильном направлении и создаем продукт, которым может гордиться вся страна", – отметил основатель и CEO Premier FOOD Group Виталий Войтович.

Бренд имеет широкий продуктовый портфель, в ассортименте около 1000 SKU. Ежемесячно компания Premier FOOD Group под собственным брендом Mr.Grill осуществляет более 50 000 доставок и обеспечивает транспортировку продукции во все уголки Украины благодаря собственному автопарку – 120 автомобилям с соблюдением специального температурного режима до -18°C и шести регионально-логистическим центрам.

Mr.Grill обеспечивает полный цикл – от разработки рецептур, упаковки и технологических решений до национальной дистрибуции и партнерского сопровождения бизнесов любого масштаба.

Победа в премии "Выбор года" – это не просто награда, а подтверждение того, что Mr.Grill стабильно задает стандарты отрасли и возглавляет список крупнейших игроков рынка стритфуда.