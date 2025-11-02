Выбор был скудным: что входило в косметичку женщин в СССР

Туалетный столик современной женщины, даже той, которая "совсем не красится" – это настоящая сокровищница различной косметики и инструментов для ее нанесения. В его ящиках можно найти туши для ресниц с различными эффектами, помады, румяна и тени множества оттенков, кисточки и спонжи, а еще целую россыпь продуктов для ухода. Впрочем, во времена СССР такого разнообразия просто не существовало.

OBOZ.UA решил вспомнить, чем красились наши мамы и бабушки. И на какие ухищрения им пришлось идти ради красоты.

В Советском Союзе декоративная косметика была одновременно доступной и дефицитной. Доступной, ведь стоила она относительно немного. А дефицитной, потому что производили ее небольшими партиями и завозили далеко не во все магазины промтоваров.

Косметика в СССР считалась буржуазным пережитком. Власти Союза официально подчеркивали естественность женской красоты, а яркий макияж осуждали, как проявление чрезмерности.

Тем не менее, звезды кино, в том числе тех редких западных фильмов, которые попадали за "железный занавес" вдохновляли советских женщин заботиться о своей внешности. И они шли на настоящие креативные подвиги – изготавливали средства по уходу и декоративную косметику самостоятельно, выискивали тех, кто привозил импортную косметику из зарубежных поездок и придумывали способы использовать свои сокровища до последней капли.

До Второй мировой войны косметику в СССР почти не производили. В приоритете была не легкая, а тяжелая промышленность. Лишь в конце 1950-х гг. в Союзе открылось несколько косметических фабрик. На них производили довольно ограниченный набор продуктов, в частности знаменитую твердую тушь для ресниц "Ленинград" и тональный крем "Балет". Впоследствии стали появляться румяна, тени, помады, косметические карандаши и тому подобное.

В позднесоветский период в косметичке среднестатистической городской жительницы можно было найти:

твердую тушь , которую перед нанесением размачивали, в основном плюнув в нее, она сильно склеивала ресницы, поэтому разделять их приходилось иглой;

, которую перед нанесением размачивали, в основном плюнув в нее, она сильно склеивала ресницы, поэтому разделять их приходилось иглой; тени для век – в основном перламутровые, особой популярностью пользовались синие цвета;

– в основном перламутровые, особой популярностью пользовались синие цвета; губная помада – мало какая женщина имела в своем наборе более 2-3 оттенков, нередко в тюбике торчала спичка, с ее помощью выковыривали остатки, пока ожидали, когда в местном универмаге "выбросят" что-то новое;

– мало какая женщина имела в своем наборе более 2-3 оттенков, нередко в тюбике торчала спичка, с ее помощью выковыривали остатки, пока ожидали, когда в местном универмаге "выбросят" что-то новое; тональный крем "Балет " – он почти никогда не соответствовал оттенку кожи и ложился на лицо, как маска, однако альтернативы не было, поэтому, чтобы сделать его более удобным в нанесении, его смешивали с обычным кремом для лица;

" – он почти никогда не соответствовал оттенку кожи и ложился на лицо, как маска, однако альтернативы не было, поэтому, чтобы сделать его более удобным в нанесении, его смешивали с обычным кремом для лица; компактную пудру – рассыпчатую тоже можно было встретить, но нечасто и стоила она дороже, но выбор оттенков тоже был весьма ограниченным;

– рассыпчатую тоже можно было встретить, но нечасто и стоила она дороже, но выбор оттенков тоже был весьма ограниченным; косметический вазелин – им заменяли целый спектр уходовой косметики, например, использовали вместо бальзама для губ или чтобы придать помаде красивый блеск.

