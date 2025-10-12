Были на вес золота: как в СССР женщины спасали испорченные капроновые колготки

Пока во всем цивилизованном мире капроновые колготы были не так элементом одежды, как расходным материалом, в СССР этот предмет гардероба был на вес золота. Достать полупрозрачные и при этом такие недолговечные колготы было настоящим квестом, так что советские модницы делали все возможное, чтобы продлить им жизнь.

OBOZ.UA рассказывает, какие хитрости при этом использовали. Некоторые из них сейчас кажутся чем-то довольно экзотическим, если не сказать диким.

В первую очередь важно понимать, насколько ценными для женщин в СССР были капроновые колготы. Качество тех, что производили внутри страны, оставляло желать лучшего. А появление в магазине импортных колгот вызывало бешеный ажиотаж – за ними выстраивались очереди. И никому не приходило в голову перебирать ценой, цветом или размером – брали то, что удавалось найти.

А дальше начиналась борьба за то, чтобы "улов" прослужил как можно дольше. Тонкая ткань, из которой делают колготы, легко рвется. И она с трудом выдерживала грубую советскую мебель. Поэтому женщинам регулярно приходилось спасать колготы от затяжек и латать дыры.

Клей и прозрачный лак для ногтей был одним из самых популярных способов справиться с проблемой. Заметив дырочку, ее немедленно замазывали, чтобы из нее не начала ползти стрелка. И это работало. Хотя лак, даже прозрачный, оставлял на колготах заметный след.

Еще одним приемом по спасению порванных колгот было заштопывание. Но обычные нитки для этого явно не годятся. Поэтому женщины использовали для этого человеческие волосы. Если собственный цвет не подходил, приходилось просить черноволосую подругу "пожертвовать" материал для спасения черных колгот, а белокурую – телесных.

А когда колготы совсем теряли приличный вид, их все равно не выбрасывали. Зимой их надевали под брюки. Даже шутка бытовала, что богатой можно назвать ту советскую женщину, у которой даже под штанами целые колготы.

