Вы заслуживаете большего: гороскоп для Рака на 2026 год

Люди, рожденные под знаком Рака, – харизматичные, сострадательные и отзывчивые. Многие из них работают в сфере медицины или питания. У них отличное чувство юмора.

Видео дня

2026 год начнется для вас мощно, ведь Юпитер принесет вам удачу. Ваша уверенность в себе и выдержка возрастут. К лету вы станете богаче! Вы также переживаете "период сбора урожая", который происходит каждые 30 лет, пишет OBOZ.UA.

Общий прогноз

Вы можете рассчитывать на осуществление мечты – брак, рождение ребенка, повышение по службе. Это может быть ваш шанс работать самостоятельно. Что бы это ни было – вы будете гордиться этим!

Отношения

В этом году ваше увеличение богатства может дать вам больше влияния на жизнь, включая ближайшие отношения. В некоторых случаях партнер может возмущаться вашей новой властью, вашим престижем, вашим чувством достижения и, возможно, вашим новым богатством. Если это так, вам будет очевидно, что этот человек не заботится о ваших интересах, и ему не стоит рядом. Будьте с теми, кто вас поддерживает.

Дом

Наслаждайтесь растущим уважением со стороны семьи, которое вы будете иметь в этом году. Не будьте настолько сосредоточены на своей карьере, что пренебрегаете требованиями родных. Вы можете улучшить свой дом с помощью высокотехнологичных изменений, которые будут интересными для всех.

Мантра Рака на 2026 год

"Я заслуживаю лучшей судьбы!"

Ваши счастливые дни в 2026 году

2, 3, 29, 30, 31 января

26, 27 февраля25, 26 марта21, 22, 23 апреля19, 20 мая15, 16 июня

13, 14 июля

9, 10, 11 августа5, 6, 7 сентября

30, 31 октября26, 27 ноября23, 24, 25 декабря.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.