Второго шанса Бог не дал: что известно о Сергее Молибоге, который погиб в результате попадания российской ракеты вблизи Чернигова

Черниговец Сергей Молибога стал одной из двух жертв российского ракетного удара по гуманитарной миссии 4 сентября. Мужчина работал водителем в "Датском совете по делам беженцев" и выполнял задание вблизи Чернигова.

О гибели отца журналистам Общественное Чернигов рассказала его дочь Валерия. Она отметила, что удар пришелся в сердце, и Сергей погиб мгновенно. Семья еще не получила официального медицинского заключения, но опознание тела уже состоялось.

Сергей начал работать в"Датском совете по делам беженцев" после освобождения Черниговщины в 2022 году. Его дочь вспоминает, что он любил профессию водителя и оставался в городе даже в самые тяжелые дни. Ранее супруги Молибог выжили во время обстрела в марте 2022-го.

"И вот второй шанс, Бог уже его не дал, как говорится. 4 сентября он погиб. И моя мама это почувствовала", – сказала Валерия.

Удар по гуманитарной миссии

По данным Черниговской ОГА, взрыв произошел 4 сентября около 15:00 в районе Новоселовки. Российская ракета попала в работников гуманитарной организации, которые занимались разминированием. Восемь человек получили ранения, двое погибли.

В минобороны РФ заявили, что на месте якобы находился пункт подготовки беспилотников, и именно по нему был нанесен удар ракетой "Искандер". Однако украинская сторона назвала эту версию манипулятивной.

Реакция мира

Омбудсман Дмитрий Лубинец подчеркнул, что атака нарушает нормы международного права, и призвал мировое сообщество к реакции. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что глубоко потрясен трагедией, которая затронула сотрудников организации, спасающей жизни в Украине.

Как добавил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный, этот случай стал первым зафиксированным ракетным ударом по гуманитарной миссии по разминированию во время работы.

Память и боль

Семья Сергея до сих пор ждет официальных документов, однако их жизнь уже изменилась навсегда. Для дочери Валерии и жены его смерть стала болезненным подтверждением, что даже обычная мирная работа водителя может быть смертельно опасной во время войны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что двое раненых в результате ракетной атаки РФ на гуманитарную миссию по разминированию находятся в состоянии средней тяжести, одного из них ждет длительное лечение и реабилитация. Еще двух травмированных отправили на амбулаторное лечение.

