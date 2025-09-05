Впереди длительное лечение: появились данные о состоянии деминеров, пострадавших в результате атаки РФ на Чернигов

Двое раненых в результате ракетной атаки РФ на гуманитарную миссию по разминированию под Черниговом находятся в состоянии средней тяжести, одного из них ждет длительное лечение и реабилитация. Еще двух травмированных отправили на амбулаторное лечение.

Видео дня

Об этом в пятницу, 5 сентября, рассказали гендиректор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар и медицинский директор Черниговской центральной районной больницы Владимир Чубич "Суспільному".

В каком состоянии раненые в результате обстрела Чернигова

По словам Чубича, накануне после 17:00 в районную больницу доставили трех раненых.

Это две женщины в возрасте 26 и 40 лет и 46-летний мужчина.

"Им была оказана первая медицинская помощь. Женщины были в удовлетворительном состоянии, имели осколочные ранения ног. Им была оказана медицинская помощь, проведена обработка ран, после чего они направлены на амбулаторное лечение", – сказал гендиректор райбольницы.

Относительно состояния мужчины, в момент поступления он оценивался как тяжелый с травмой левой голени, обширной травмой мягких тканей и переломом большой берцовой кости.

"Ему оказана первая помощь, проведено лечение, противошоковая терапия. И сегодня с утра ему проводят оперативное вмешательство. Состояние его средней степени тяжести", – рассказал Владимир Чубич.

Раненый находился в травматологическом отделении. Его ждет длительное лечение и реабилитация.

Еще один травмированный человек в состоянии средней тяжести находится на лечении в городской больнице №2 Чернигова.

Что известно об атаке по Чернигову 4 сентября

В четверг около трех часов дня во время воздушной тревоги в Чернигове был слышен взрыв. Председатель ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что РФ атаковала гуманитарную миссию по разминированию "Датский совет по делам беженцев" (DRC). Восемь работников миссии получили ранения, двое погибли.

В минобороны РФ выдали, что на месте прилета якобы размещался пункт подготовки и запуска БПЛА, поэтому войска страны-агрессора ударили туда ракетой "Искандер".

Омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал удар по работникам гуманитарной миссии по разминированию нарушением норм международного права и призвал мир "реагировать".

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что шокирован ударом России, направленным против DRC в Украине. По его словам, это доказательство того, что глава Кремля Владимир Путин не собирается прекращать свою "незаконную захватническую войну".