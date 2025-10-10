Всю Украину затянет дождями: синоптики предупредили о сложных погодных условиях. Карта

Сильные осадки, порывы ветра и снижение температуры – Украину накрывает очередной осенний циклон. Метеорологи предупреждают, что 10 октября погода на большей части территории страны будет дождливой, местами ожидаются значительные осадки и штормовой ветер.

Прогноз погоды на сутки 10 октября опубликовали в Украинском гидрометцентре. Там сообщили, что в Украине дождливую погоду будет определять активный циклон. По большинству территории – умеренные осадки, в северных областях местами значительные. Ветер преимущественно северо-западный, в юго-восточной части – юго-западный, 7–12 м/с, а местами порывы будут достигать 15–20 м/с.

Осенний циклон движется на восток

Температура ночью будет колебаться в пределах 7–12°, днем – 10–15°. Теплее всего будет на Закарпатье, юге и востоке страны – до 18°. В Карпатах, как отмечают синоптики, ожидается значительно прохладнее: ночью 0–5°, днем 4–9° тепла.

На Киевщине 10 октября прогнозируют облачную погоду с умеренным дождем. Ночью местами возможны сильные осадки. Ветер северо-западный 7–12 м/с, днем местами до 15–18 м/с. Температура по области ночью 7–12°, днем 10–13°.

В Киеве ночью около 10°, днем 11–13°.

Предупреждение спасателей

ГСЧС Украины призывает граждан быть внимательными на дорогах и соблюдать меры безопасности. В сообщении указано, что до конца суток 9 октября с удержанием ночью 10 октября на Киевщине прогнозируется значительный дождь. Установлен І уровень опасности – желтый.

Такие погодные условия могут привести к осложнениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать риски для транспорта. Местные власти и службы готовы к возможным последствиям непогоды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 10 октября синоптик Наталья Диденко прогнозирует прохладную осеннюю погоду с порывистым северо-западным ветром. По ее словам, атмосферные фронты и близость циклона принесут типичную погоду поздней осени. Поэтому стоит брать зонты, надевать теплую одежду и удобную обувь, ведь на дорогах возможны лужи и грязь.

