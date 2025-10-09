'Погода порадует грибников': синоптик уточнила прогноз на пятницу в Украине. Карта

В Украине в пятницу, 10 октября, ожидаются дожди почти по всей территории страны. Синоптик Наталья Диденко прогнозируют прохладную осеннюю погоду с порывистым северо-западным ветром.

Об этом Диденко сообщила в своем Telegram-канале. По ее словам, атмосферные фронты и близость циклона принесут типичную погоду поздней осени. Поэтому стоит брать зонты, надевать теплую одежду и удобную обувь, ведь на дорогах возможны лужи и грязь.

Какой будет погода в Украине 10 октября

"Атмосферные фронты, близость циклона, порывистый северо-западный ветер, такая себе погода поздней осени, если бы не листьев на деревьях еще много и хризантем. Поэтому все, как и сейчас – зонты, обувь спортивная или берите на работу что-то переобуться, куртки или пальто ниже спины", – отметила синоптик.

В течение дня 10 октября столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов. В восточных регионах будет теплее – от +15 до +19 градусов.

В Киеве пятница будет облачной, дождливой и ветреной – порывы ветра ожидаются с северо-запада. Днем температура будет колебаться в пределах +11...+13 градусов.

"Влажная прохладная погода в ближайшее время порадует грибников – дожди будут, мороза не будет, ну а уж грибы очень балованы, если не будут расти при такой синоптической ситуации", – сообщила Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине спрогнозировали рекордную зиму с арктическими морозами. По данным MkWeather, зима в Европе может стать одной из самых холодных за последние десятилетия – с сильными морозами, значительными снегопадами и затяжным похолоданием во второй половине сезона. И Украина как часть Европы разделит метеорологическую "судьбу" континента.

