'Вся Украина прощается со своим великим сыном': Порошенко во Львове призвал воплотить мечту погибшего Рущишина

Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с депутатами партии во Львове попрощался с народным депутатом Ярославом Рущишиным, который трагически погиб 24 июля. Пятый президент выразил искренние соболезнования семье и друзьям, единомышленникам и последователям Ярослава Рущишина.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Сегодня Львов, Галичина и вся Украина прощается со своим великим сыном, великим патриотом, великим украинцем, профессионалом, политиком, государственным и культурным деятелем", – сказал Порошенко.

"Ярослав всегда появлялся с улыбкой, с оптимизмом, с верой в нашу победу. Ярослав появлялся всегда там, где он был нужен, и во времена, когда Украина нуждалась в нем. Революция на граните. Рядом его надежное плечо во время Оранжевой революции. Бурные события Революции Достоинства. 24 февраля 2022 года во время начала полномасштабной агрессии", – напомнил пятый президент.

"Все время, в том числе и на прошлой неделе, когда для защиты нашего движения в Европу надо было блокировать трибуну – Ярослав блокировал. Он был неравнодушен. Он верил, он боролся за свободу, за Украину, за наше движение в Европейский Союз, за демократию. Для него это был не пустой звук", – сказал Петр Порошенко.

"И еще одна его очень характерная черта – он воспитывал молодое поколение. Сначала личным примером, потом через музыку, через джаз. Он был сенатором УКУ. Предпринимателем, культурным деятелем, просветителем. Всегда это было проникнуто ответственностью и любовью к Украине. Наш с вами долг – продолжать его дело. Сохранить Украину, сохранить демократию, сохранить и реализовать его мечту о сильной европейской стране. И мы обещаем это тебе, Ярослав", – сказал Петр Порошенко.