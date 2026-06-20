Встал на защиту Украины ещё в 2014 году: в Донецкой области погиб воин с Волыни Виктор Зенц. Фото

На фронте погиб ещё один воин из Волыни — разведчик-дальномерщик Виктор Зенц. Он встал на защиту Украины еще в 2014 году, отправившись в качестве добровольца в зону проведения антитеррористической операции на Донбассе.

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Последний бой Герой, которому навсегда останется 51 год, провёл 16 июня в Донецкой области. О потере сообщили в Рожищенском городском совете.

Что известно о Герое

19 июня в Рожищенской громаде узнали о новой невосполнимой утрате: в бою за Украину погиб 51-летний старший солдат, разведчик-дальномерщик Виктор Константинович Зенц из села Рудня.

"Виктор встал на защиту Украины еще в 2014 году, когда добровольно отправился в зону проведения антитеррористической операции. Он не видел для себя другого пути, кроме как защищать родную землю от врага. После участия в АТО и ООС он вернулся домой, однако мирная жизнь длилась недолго. Осознавая свою ответственность перед государством и народом, он подписал контракт с Вооруженными Силами Украины и продолжил военную службу", – сообщают в Рожищенском горсовете.

Старший солдат Виктор Зенц служил в должности разведчика-дальномерщика отделения управления командира самоходного артиллерийского дивизиона 63-й отдельной механизированной бригады. Он до последнего вздоха оставался верным военной присяге и украинскому народу.

16 июня 2026 года Виктор Зенц погиб при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Щуровое Краматорского района Донецкой области вследствие удара вражеского FPV-дрона.

"Виктор Константинович мужественно защищал Украину, её свободу и независимость, отстаивая мирное будущее каждого из нас. Его жизнь стала примером настоящего патриотизма, мужества и самопожертвования ради Родины", – отметили на малой родине воина.

В Рожищенской громаде объявили трехдневный траур по погибшему защитнику, который продлится с 19 по 21 июня 2026 года. Государственные флаги на зданиях органов власти, предприятий, учреждений и организаций будут приспущены также в день похорон Героя. О том, когда жители громады смогут почтить память погибшего воина и проводить его в последний путь, в Рожищенском горсовете пообещали сообщить дополнительно.

"Выражаем искренние соболезнования супруге, дочери Александре, маме Валентине, родным, близким, друзьям и побратимам погибшего защитника. Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб воин из Кривого Рога Артур Лещенко. Жизнь бойца, который ещё до полномасштабного вторжения выбрал путь военного, оборвалась 26 мая под Лиманом в Харьковской области.

Также стало известно о гибели военного из Киевской области Николая Фурлета. Сердце мужественного украинского воина остановилось 10 июля 2024 года в Донецкой области, с тех пор он считался пропавшим без вести.

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