В 18 лет встал на защиту Украины: на войне погиб воин из Кривого Рога Артур Лещенко. Фото

В Харьковской области в бою с врагом погиб молодой защитник Артур Лещенко. Жизнь бойца, который ещё до полномасштабного вторжения выбрал путь военного, оборвалась 26 мая под Лиманом.

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Артур родился и вырос в Кривом Роге, а до начала большой войны его семья переехала во Львовскую область, откуда 18-летний юноша и отправился защищать родную землю от врага. Об потере сообщили в Новояворовском городском совете и в издании "Свои. Кривой Рог".

Что известно о Герое

Артур Лещенко родился 22 августа 2004 года в Кривом Роге, что в Днепропетровской области.

Там он окончил среднюю школу. А после выпуска поступил в Одесскую академию Сухопутных войск Украины.

Еще до начала полномасштабного вторжения семья Артура переехала жить в Львовскую область, в город Новояворовск.

Именно оттуда молодой украинец, которому едва исполнилось 18 лет, в декабре 2022 года отправился на войну.

Свой боевой путь Артур Лещенко с позывным "Ланселот" начал в 17-й танковой бригаде. Впоследствии он перевелся в 127-ю отдельную тяжелую механизированную "Харьковскую" бригаду. Уже находясь в рядах этого подразделения, молодой воин получил звание сержанта.

Артур Лещенко мужественно исполнял свой воинский долг и защищал независимость и территориальную целостность Украины до последнего вздоха.

Жизнь защитника оборвалась 26 мая вблизи поселка Лиман в Харьковской области.

"В памяти родных, друзей и побратимов он навсегда останется добрым, искренним и мужественным воином, которого уважали за честность, силу духа и преданность Украине. В скорби остались мать Елена, отец Денис, брат Богдан, сестры Василина и Ярина, бабушка Любовь, отчим Ярослав и большая семья", – говорится в сообщении Новояворовского городского совета.

Героя похоронили на кладбище города Новояворовск. Почтить его память пришли родные, сослуживцы, ветераны Третьей штурмовой дивизии и неравнодушные горожане.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области от удара российского дрона погиб майор полиции Дмитрий Пономаренко. 40-летний правоохранитель служил в составе антидронового батальона, защищая регион от ударов вражеских БПЛА.

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