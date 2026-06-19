Остался верен присяге: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Николая Фурлета. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Николай Фурлет. Сердце мужественного украинского воина остановилось 10 июля 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община получила печальное известие – погиб наш земляк, солдат Николай Фурлет (1984 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был стрелком-снайпером механизированного батальона одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 10 июля 2024 года во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности нашего государства в районе населенного пункта Дружба Донецкой области.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Максим Куцмида. Мужественный воин 30 октября 2025 года отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

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