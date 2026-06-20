В Украине за время большой войны купили десятки самых дорогих Rolls-Royce: OBOZ.UA узнал, кто потратил по 700 тыс. долларов на новую машину

В Украину во время полномасштабной войны ввезли десятки самых дорогих Rolls-Royce. Среди них, в частности, Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 года выпуска, стоимость которого превышает 780 тыс. долларов. Также в страну ввезли как минимум пять Rolls-Royce Spectre 2025 года выпуска, цена которых – до 700 тыс. долларов.

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OBOZ.UA получил список владельцев Rolls-Royce в Украине и рассказывает о тех, на кого во время полномасштабной войны были оформлены самые дорогие автомобили в мире.

Самые молодые и самые пожилые владельцы Rolls-Royce

В Украине за время большой войны купили как минимум 54 Rolls-Royce. Об этом стало известно благодаря данным YC.Market, подготовленным по просьбе OBOZ.UA. В список владельцев попали только ООО и те украинцы, у которых есть открытое ФЛП. Так что на самом деле цифра может быть выше.

Самая новая модель Rolls – Cullinan 2026 года выпуска. Такой автомобиль может стоить около 440 тыс. долларов. Владелец – Руслан Грабар, хмельницкий производитель мебели "Аккорд Импорт". В 2024 году он стал владельцем Bentley Flying Spur V8 2022 года выпуска. Сейчас такая машина может стоить около 270 тыс. долларов.

Самая молодая владелица Rolls-Royce – 19-летняя София Пестерева. Черный Rolls-Royce Phantom 2005 года выпуска был оформлен на ее имя в мае 2024 года. Тогда девушке только что исполнилось 17 лет. Сейчас такой автомобиль может стоить около 100 тыс. долларов. Это относительно бюджетный вариант.

У Пестеревой – 15 объектов недвижимости в Одессе и области. Например , в ее собственности – три квартиры в историческом центре города на ул. Гоголя. С 2024 года на неё оформлено ФЛП с основным видом деятельности "предоставление в аренду недвижимого имущества". Отец Софии – одесский бизнесмен Виктор Пестерев.

Одна из самых пожилых новоиспеченных владелиц Rolls-Royce – 77-летняя Ольга Заграничная. В 2023 году на её имя оформили Rolls-Royce Cullinan 2019 года выпуска. Такой автомобиль может стоить около 350 тыс. долларов. В Одессе ей принадлежит 11 объектов недвижимости.

Ее ровесница, 77-летняя Галина Бака, в 2025 году стала владелицей двух элитных автомобилей. На ее имя оформили Rolls-Royce Phantom 2009 года выпуска, стоимость которого на рынке составляет от 110 тыс. долларов. Также на её имя оформили Ferrari 430 Scuderia 2007 года выпуска. Эта машина, в зависимости от состояния и пробега, может стоить от 250 тыс. долларов.

Кстати, модель Ferrari, оформленная на имя пенсионерки, создана при участии автогонщика Михаэля Шумахера. Вероятно, 77-летняя Галина Бака любит скорость.

Среди владелиц Rolls-Royce есть также и те, кто уже давно владеет элитным автомобилем. Например, Rolls-Royce Phantom 2004 года выпуска, который в зависимости от состояния может стоить около 100 тыс. долларов, оформлен на Валентину Ландик еще с 2015 года. Это жена Владимира Ландика, народного депутата нескольких созывов от" Партии регионов".

Настоящий ценитель раритетных Rolls-Royce – глава "Украинской биржи" Артемий Ершов. В июне 2026 года он купил Rolls-Royce Silver Shadow 1971 года выпуска. На специализированных площадках такую машину, в зависимости от состояния, можно купить всего за 15 тыс. долларов. Примерно такая же цена и у Rolls-Royce Silver Spur 1985 года, который Ершов также купил в июне 2026 года.

Кто покупает самые дорогие модели Rolls-Royce

В списке – 16 владельцев Rolls-Royce Spectre. Стоимость этой машины, в зависимости от комплектации и года выпуска, может достигать 700 тыс. долларов. Пять из 16 – это Rolls-Royce Spectre 2025 года выпуска. Сейчас такие машины в Украине продаются по цене от 495 до 698 тыс. долларов.

Светлана Менчук, частная предпринимательница из Кировоградской области, купила один из самых дорогих автомобилей – Rolls-Royce Black Badge Spectre 2025 года выпуска. ВУкраине для заказа такой машины придется потратить до 700 тыс. долларов. Хотя если машину купили за границей, цена может быть значительно ниже.

Менчук работает в АПК. Ей принадлежит ряд предприятий, в частности, ООО "Успенивское", ЧП АС "Малолисовецкая", ООО "Агрофирма "Подольский аграрий", ООО "Агрохолдинг Сквира". Совокупная чистая прибыль предприятий, оформленных на Менчук, составляет десятки миллионов гривен, поэтому такой автомобиль вполне соответствует уровню её доходов.

Более простую модель Rolls-Royce Spectre 2025 г.в. купила 48-летняя Ольга Компаниец. Сейчас в Украине такую машину предлагают купить за 550 тыс. долларов. Кстати, в автопарке Компаниец также есть Bentley Continental GT 2021 года выпуска. Такая машина может стоить около 250 тыс. долларов.

Компаниец, вероятно, бывшая жена известного пластического хирурга, специализирующегося на ринопластике, Олега Компаниеца.

Кто из политиков и известных предпринимателей владеет Rolls-Royce

Один из самых известных владельцев Rolls-Royce – народный депутат Геннадий Вацак из партии "Доверие". Наего ООО "Кондитерский дом "Вацак" оформлены две такие машины. Первый был оформлен накануне полномасштабной войны – 8 февраля 2022 года. Речь идет о Rolls-Royce Ghost 2022 года выпуска. Сейчас такой автомобиль стоит около 250 тыс. долларов.

Уже во время полномасштабной войны на "КД "Вацак" оформили Rolls-Royce Cullinan 2023 года выпуска. Сейчас в объявлениях в Украине такие автомобили можно найти за 400 тыс. долларов.

"Элита-Аро Ч.В.В.", принадлежащая народному депутату предыдущего созыва Александру Ревегу, с октября 2025 года владеет одним из самых дорогих автомобилей – Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 года выпуска. Сейчас такую машину можно найти за 787 тыс. долларов.

Такую же машину приобрело ООО "Виннер Лизинг". Однако, эта фирма занимается финансовым лизингом автомобилей, поэтому на них оформлено более тысячи машин.

Во время полномасштабной войны Rolls-Royce Silver Dawn оформили на ООО "РУШ" (сеть магазинов EVA). "РУШ" принадлежит Валерию Киптику совместно с Русланом Шостаком. Партнерам принадлежит группа компаний Terwin. Основными направлениями деятельности являются ритейл (сети магазинов EVA и VARUS), логистика, коммерческая недвижимость (ТРЦ NEO PLAZA) и прочее.

OBOZ.UA вскоре подробно расскажет о том, кто из владельцев Rolls-Royce в Украине официально не имеет достаточного дохода, а также о тех владельцах, которые имеют связи с государственными тендерами и власть имущими. Продолжение следует...