ВСП отказалась привлечь к ответственности судью, который закрыл дело о вождении в состоянии опьянения

Высший совет правосудия отказался привлечь к дисциплинарной ответственности судью Шевченковского районного суда Львова Павла Эдера, который закрыл дело о вождении автомобиля в состоянии опьянения. Совет оставил без изменений решение Второй дисциплинарной палаты ВСП, которая ранее не нашла оснований для наказания судьи.

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Соответствующее решение ВСП было принято по итогам рассмотрения жалобы и заключений дисциплинарного инспектора.

В чем обвиняли судью

Заявитель считал, что Эдер ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, когда 9 февраля 2022 года закрыл дело №466/11407/21 по ч. 1 ст. 130 КУоАП из-за отсутствия состава административного правонарушения.

По мнению заявителя, судья без надлежащего обоснования отдал предпочтение объяснениям лица, привлекаемого к ответственности, заключению медицинского учреждения об отсутствии алкоголя в крови и результатам полиграфа. Остальные доказательства, как утверждалось в жалобе, были оценены ненадлежащим образом.

Также заявитель обращал внимание на то, что решение якобы было принято в интересах прокурора, который является сыном судьи Верховного Суда. Кроме того, заявитель отметил, что такие действия судьи нанесли ущерб бюджету в размере неуплаченного штрафа и подорвали авторитет судебной власти.

Отдельно отмечалось, что в сентябре 2022 года Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров уволила из органов прокуратуры лицо, в отношении которого Эдер закрыл административное производство.

Почему судью не наказали

Дисциплинарный инспектор ВРП Игорь Тронь предлагал применить к Эдеру строгий выговор и на три месяца лишить его права на получение доплат к должностному окладу.

Однако Вторая дисциплинарная палата ВСП это предложение не поддержала. 15 апреля 2026 года член палаты Алексей Мельник предложил отказать в привлечении судьи к ответственности и прекратить производство.

В палате подчеркнули, что проверка правильности судебного решения, полноты установления обстоятельств и применения норм права относится к полномочиям суда апелляционной инстанции. В то же время ВСП не может подменять апелляционный суд и проверять законность или правовое содержание принятого решения.

В решении отмечено, что постановление судьи содержало мотивы его принятия, установленные обстоятельства, оценку доказательств и ссылки на соответствующие нормы законодательства. Поэтому проверка правильности такой оценки не входит в предмет дисциплинарного производства.

Палата также обратила внимание на особенности ч. 1 ст. 130 КоАП. Она предусматривает ответственность не только за управление транспортным средством в состоянии опьянения, но и за отказ от прохождения освидетельствования.

Согласно материалам дела, сотрудники полиции не привели четких доводов относительно отказа лица от такого освидетельствования. В то же время судья не мог самостоятельно изменять обстоятельства, изложенные в административном протоколе, в ущерб лицу или самостоятельно искать доказательства его вины, поскольку это означало бы взятие на себя функций стороны обвинения.

Заслушав объяснения судьи Павла Эдера и дисциплинарного инспектора, Высший совет правосудия поддержал предложение члена ВСП Сергея Бурлакова и оставил решение Второй дисциплинарной палаты от 15 апреля 2026 года без изменений. В то же время председатель ВСП Григорий Усик заявил, что выскажет по этому поводу особое мнение.

Напомним, в Украине водители, признанные виновными в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, иногда получают лишь часть предусмотренного законом наказания. В частности, суды могут назначать нарушителям только штраф или лишение права управления транспортным средством, хотя статья 130 КоАП предусматривает применение обеих санкций.

Как писал OBOZ.UA, Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего судью Коминтерновского районного суда Одесской области Павла Доброва к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в получении неправомерной выгоды.

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