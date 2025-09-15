'Всем уже понятно – здесь нет будущего': на оккупированном Донбассе захватчики 'выкачивают' водохранилища, а люди готовятся уезжать

На временно оккупированной территории Донецкой области сложилась критическая ситуация с водоснабжением. И если часть местных еще рассчитывают хоть как-то "пережить неприятности", то другие собираются переезжать. Коллаборанты уже присматривают жилье... в России.

Подробнее о сложившейся ситуации – в материале OBOZ.UA.

Хуже с каждым днем

Несмотря на многочисленные обещания оккупационной власти решить проблему, сегодня практически без воды сидят жители областного центра – Донецка, его города-спутника Макеевки, Волновахи, Горловки, Мариуполя и других населенных пунктов.

В некоторых местах воду подают по графику, но по многим адресам ее в принципе нет. И давно. Соответственно, не работает канализация. Фото же мусорных пакетов с "отходами жизнедеятельности" дончан уже облетели мировые СМИ.

Донецк, некогда самый зеленый промышленный город Европы, благодаря российской оккупации неуклонно катится в пропасть. Не спасают и отчаянные усилия коммунальщиков, которых, к слову, критично не хватает после насильственной мобилизации в состав РОВ.

По словам собеседников OBOZ.UA в оккупированном областном центре, сегодня Россия активно пиарится на помощи "многострадальному Донбассу", но это "как мертвому припарка".

"По всем каналам перечисляют, кто и сколько воды нам передал. Например, правительство Чукотского автономного округа якобы отправило в "ДНР" 20 тонн бутилированной воды. Вы понимаете бредовость ситуации? С Чукотки в Донецк! Но и этой "гуманитарки" мы не видим", – рассказала нам дончанка.

По ее словам, установленные на улицах города емкости с бесплатной водой очень быстро опустошаются.

"Этого количества, конечно, не хватает. В определенные точки доставляют водовозы, к которым выстраиваются большие очереди. Но много все равно не наносишься", – говорит она.

Саму воду в квартирах и домах дают по графику, раз в 3-4 дня. Она течет тонкой струйкой, а кое-где и вовсе капает. Не всегда удается набрать даже 5-10 литров.

"К тому же вода вонючая, ржавая – ее можно использовать разве что для технических нужд. То есть я покупаю воду в супермаркете не только для приготовления еды, но и чтобы умыться. Полностью помыться – это уже роскошь. Гигиену же поддерживать приходиться влажными салфетками, денег уходит очень много – не все могут себе это позволить", – говорит женщина.

Такая же катастрофическая ситуация и в других городах оккупированной части Донецкой области, например, в Мариуполе.

Оккупационная власть активно муссирует тему использования воды из затопленных шахт. А то, что она содержит тяжелые металлы и токсичные примеси, представляющие прямую угрозу здоровью населения, никого не волнует.

Настроения – депрессивные

Активные обращения местных жителей к Путину с просьбой решить ситуацию привели к вполне ожидаемым последствиям.

Так называемый депутат "Народного Совета ДНР" Валерий Скороходов потребовал проверить в Следственном комитете людей, которые пожаловались на проблемы с водой.

По его словам, в отсутствии воды виновата война, а те, кто обращается с этим вопросом к президенту РФ, "специально раскачивают ситуацию" и хотят "дестабилизировать обстановку в России".

Тем временем российские СМИ по команде сверху сейчас усиленно пытаются сгладить ситуацию. Однако настроения обреченности на оккупированной территории скрыть уже невозможно.

Например, пропагандист Игорь Гомольский (дончанин) написал в своем Telegram: "Настроения в республике нынче депрессивные, но какие-то…спокойные. Такие, будто все мы внутренне приняли, что это никогда не закончится. У коллеги вода так ни разу и не пошла с начала кризиса? Ну… бывает. Купил емкости, договорился насчет подвоза и таскает по необходимости на этаж".

Но обеспечить себя водой, конечно же, могут не все, тяжелее всего – пожилым людям.

В социальных сетях местные жители пишут о том, что уже не ждут изменений.

"Молодым валить отсюда, пенсам ползти в сторону кладбища, альтернативы нет", "Всем уже понятно – здесь нет будущего", "Безнадега, жить не хочется", – пишут они.

Коллаборанты же сейчас активно обсуждают переезд из "республики" в "другие города России". Нонсенс, но цены на недвижимость в том же оккупированном Донецке, по словам местных жителей, уже переплюнули ростовские. То есть, продав квартиру "инвестору", который решил вложиться на будущее, сегодня можно купить жилье в городе, где нет таких коммунальных проблем.

Новый "час х"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на днях тоже подключился к "успокоению" и заявил, что "в ускоренном темпе строятся водоводы в ДНР, где наблюдается дефицит воды".

Он утверждает, что пусконаладочные работы запланированы на конец года, просчитан требуемый объем воды, который необходим в долгосрочной перспективе.

А 10 сентября "проснулся" главарь "ДНР" Денис Пушилин. Он назвал очередной "час х" для улучшения ситуации с водоснабжением – 1 декабря. Пушилин утверждает, что сейчас "идет наполнение канала "Северский Донец – Донбасс" из резервных источников". И что это, мол, должно дать дополнительных 100 тысяч кубометров воды в сутки.

Впрочем, он отметил, что это лишь частичное облегчение, а "полноценного решения проблемы пока нет". Судя по всему, слово "пока" тут лишнее.

Тем временем местные жители уже вовсю бьют тревогу из-за приближающихся холодов, ведь при минусовой температуре вода в бочках, которые расставлены по городу, попросту замерзнет. Но на такие замечания оккупационная власть предпочитает не отвечать. Нет смысла.