"Всегда всем приходил на помощь": в Хмельницком попрощались с защитником, который погиб на Покровском направлении. Фото

В четверг, 19 июня, в Хмельницком провели в последний путь бойца 37-й ОБМП Ярослава Туптинского, который погиб в боях на Донетчине. До мобилизации мужчина работал в детском саду и был главой ОСМД.

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Защитнику навеки осталось 54 года. О потере сообщили в учреждении дошкольного образования, а о жизненном пути воина рассказали его знакомые в комментарии каналу "Місто".

Ярослав Павлович Туптинский родился 1 августа 1970 года в Хмельницком. Здесь прошла вся его жизнь. Долгое время он работал в учреждении дошкольного образования №49 "Дюймовочка" – был рабочим по обслуживанию здания и оборудования.

"Это был чрезвычайно отзывчивый, добрый человек. Он всегда всем приходил на помощь, поддерживал, помогал не только на работе. Я знаю, что кто из работников к нему обращался – он помогал даже дома", – рассказала коллега погибшего.

Кроме основной работы, мужчина возглавлял ОСМД в доме, где жил. По словам соседей, именно жители предложили ему взять на себя такую ответственность.

"Мы создали ОСМД в доме, и он стал председателем. Работал хорошо, добросовестно, всегда старался. На собрании решили, что он – энергичный, молодой. Так мы его и выбрали. Более 70% было голосов за него. Добрый, честный, справедливый", – отметила хмельничанка Людмила.

Только в феврале этого года мужчину мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Он проходил службу в 37-й отдельной бригаде морской пехоты. Защитник погиб 12 июня на Покровском направлении. У него остались мама, сестра и двое сыновей.

19 июня попрощаться с воином пришли его родные, друзья, боевые побратимы, коллеги и неравнодушные горожане. Похоронили Ярослава Павловича на Аллее Славы в родном Хмельницком.

"Он был искренним, добрым, трудолюбивым человеком, который всегда приходил на помощь, поддерживал теплом своего сердца и золотыми руками заботился о комфорте в нашем заведении. Его внезапная потеря – неописуемая боль для всего коллектива. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память", – отметили в детсаду.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 3 июня из-за российского обстрела погиб 19-летний волонтер, разработчик дронов Максим Старостин с Хмельнитчины. Молодой патриот активно помогал войску, неоднократно самостоятельно возил БПЛА военнослужащим и участвовал в тестированиях.

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