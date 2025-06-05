Выезд стал трагедией: на Донетчине погиб 19-летний волонтер. Фото

В Донецкой области 3 июня из-за российского обстрела погиб 19-летний волонтер, разработчик дронов Максим Старостин. Молодой патриот активно помогал войску, неоднократно самостоятельно возил БПЛА нашим военнослужащим и участвовал в тестированиях.

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Юноша был родом из Белогорья Хмельницкой области. На странице в Facebook представители поселкового совета подтвердили трагедию.

"Иногда, чтобы быть Героем, не обязательно быть участником боевых действий. Более того, даже возраст не имеет значения, когда ты настоящий патриот своей страны. Когда ты готов на все, чтобы помочь армии, когда не остаешься в стороне, в то время как многие ровесники наслаждаются молодостью..." – написала пресс-служба.

Старостин Максим Александрович – участник Добровольческого Украинского Корпуса. Он учился в Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского. Погиб в возрасте 19 лет, так и не успев воплотить все задуманное.

"Вчерашний выезд (3 июня. – Ред.) на Донетчину превратился в страшную трагедию. Вместе с командой единомышленников он попал под обстрел врага, в результате чего его жизнь оборвалась", – сообщили в поселковом совете.

Похоронные мероприятия начнутся 5 июня в 21:00 в костеле в его родном Белогорье. Тело будет оставаться там в течение всей ночи – каждый желающий сможет прийти, помолиться и попрощаться с волонтером.

Общая церемония прощания состоится 6 июня около 12:00 на центральной площади поселка. После тело повезут к дому погибшего на ул. Героев Украины, далее – на местное кладбище.

"Просьба ко всем неравнодушным жителям Белогорья достойно провести Героя, который несмотря на юный возраст делал все для победы над врагом. Отдать ему последний почет, организовать живой коридор славы – наш долг как громады, земляков перед юношей, который погиб, помогая Вооруженным силам Украины", – призвали представители местной власти.

В пятницу, 6 июня, на территории Белогорской громады объявлен День траура.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева 7 мая в результате попадания дрона в жилой дом погибла семья волонтеров – мать и сын. Возле здания нашли их котика, который получил ожоги и тяжелые травмы.

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