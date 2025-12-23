'Всегда пытался спасти других': в боях с оккупантами погиб защитник из Прикарпатья. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Прикарпатья Богдан Гучок. Защитник погиб 17 декабря 2025 года во время стрелкового боя.

Воин жертвовал собой и всегда пытался спасти других. О гибели защитника в Instagram сообщил его брат Роман.

Отдал жизнь за Украину

По словам мужчины, военнослужащий Богдан Гучок с позывным "Борода" погиб в стрелковом бою. Защитник первым бросился в бой, и всегда пытался спасти других. Мужчина служил в 102 бригаде ТРО на Запорожском направлении.

Роман Гучок вспоминает брата как бескомпромиссного, волевого человека, который всегда знал, что делать, и на которого можно было положиться в самых сложных ситуациях.

"Всю свою жизнь я знал, что ты всегда есть, что поможешь, поддержишь, подскажешь. Я часто не соглашался с тобой, мы много спорили, но я так много научился у тебя, не говоря тебе, я всегда брал с тебя пример. И буду брать", – написал мужчина о брате.

Тело воина привезут в село Крыховцы в храм святых Кирилла и Методия 23 декабря в 16:00. Похоронят военнослужащего 24 декабря на Аллее Славы в селе Чукаловка.

