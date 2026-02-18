'Всегда был готов прийти на помощь': на войне погиб защитник из Краматорска Сергей Раковский. Фото

В бою за Украину погиб воин из Краматорска Сергей Раковский. Он встал на защиту родной земли в начале полномасштабного вторжения РФ.

Последний бой Герой принял 9 февраля, без отца остались пятеро детей. О потере сообщили в Донбасской государственной машиностроительной академии, которую в свое время закончил защитник.

Что известно о Герое

"С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате – 9 февраля 2026 года при исполнении военных обязанностей погиб выпускник Академии Сергей Раковский. Он встал в ряды Небесного войска, продолжая оберегать свою семью, Украину и свой народ", – указано в сообщении учебного заведения.

В академии рассказали, что Сергей Раковский родился в 1977 году. В 1994-м окончил Шабельковскую школу №32, а в 1999-м – Донбасскую государственную машиностроительную академию .

Срочную службу мужчина проходил в пограничных войсках. В гражданской жизни в течение 21 года руководил ООО "ВИВАТ ТОР" – пока в 2017-м не вернулся в школу, где учился сам – уже как учитель географии (второе высшее образование Сергей Раковский получил в Луганском педагогическом университете).

"Ученики очень любили слушать его интересные рассказы и поучительные истории. Всю свою жизнь Сергей был заядлым охотником: начав ходить на охоту с отцом еще с пяти лет, потом не одно десятилетие охотился на диких зверей и птицу. Доброжелательный, бескорыстный, честный, принципиальный, открытый, жизнерадостный, всегда готовый прийти на помощь – до последнего вздоха он оставался именно таким", – рассказали в академии.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение – Сергей был среди тех украинцев, которые первыми стали на защиту Украины.

"С первых дней войны сделал сознательный выбор – ушел на фронт добровольцем, став морским пехотинцем. Более трех лет Сергей Раковский прослужил в 38-й отдельной бригаде морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного. Его преданность военному делу отмечена многими высокими наградами. Среди них – почетный нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ "За образцовость в военной службе" II степени (2022 г.), знак отличия Президента Украины "За оборону Украины" (2022 г.), почетный нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ "Крест Военная честь" (2024 г.). Трудно найти слова утешения, невозможно унять боль и горечь от этой потери", – отметили в учебном заведении.

Там добавили, что возвращения Героя ждали жена, пятеро детей, мама и сестра.

