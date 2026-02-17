'Две боевые сестры': вражеский дрон в Запорожье убил молодых защитниц. Фото

В борьбе за территориальную целостность Украины оборвалась жизнь двух молодых защитниц с псевдо "Кара" и "Лайза". Героини погибли в результате попадания российского дрона на Запорожском направлении.

Видео дня

Об этом сообщил военный Сергей Волков на своей странице в Facebook. В последний путь храбрых девушек провели 16 февраля.

"Кара" и "Лайза" на щите. Две боевые сестры, две подружки, погибли вместе, вражеский дрон. Две молодые девушки. Непростые судьбы. Настоящая работа. Запорожское направление", – говорится в сообщении.

Что известно о Героинях

По словам военнослужащего ВСУ, защитницы участвовали в спасении раненых. Выполняли сложные задачи и поддерживали передовую наравне с другими.

"Кара" пережила оккупацию Херсонщины, прошла через фильтрацию, "издевательства чертей, Таганрог". После всех сложностей военная снова стала в строй, чтобы защищать Украину до последнего вздоха.

"Лайза" мой первый ребенок по контракту 18-24. Освоила НРК", – написал Волков.

Защитница была хорошим человеком, спокойным, но в то же время сильным и настоящим. Прощание с девушками состоялось 16 февраля.

"Это не конец, борьба продолжается и зло будет наказано. Честь и память, мои девушки", – указано в сообщении.

Напомним, на фронте погибла оператор дронов Лилия Гекендорф из Кировоградской области. Последний бой она приняла 11 февраля в Запорожье. Героиня вступила в ряды Вооруженных сил Украины в октябре 2024 года.

Как писал OBOZ.UA, в боях за Украину погибла защитница из Краматорска Ольга Новикова. Жизнь Героини оборвалась во время эвакуации раненых из зоны боевых действий. Без матери осталось трое сыновей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!