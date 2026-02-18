УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Добрый и искренний": на Донетчине погиб Герой из Соледара, который в 2022 году переехал в Бучу. Фото

София Закревская
Новости. Общество
1 минута
618
'Добрый и искренний': на Донетчине погиб Герой из Соледара, который в 2022 году переехал в Бучу. Фото

Война против российских захватчиков унесла жизнь украинского воина Евгения Зозули из Соледара. Защитник погиб на Покровском направлении в Донецкой области, выполняя боевое задание.

Видео дня

Его жизнь оборвалась 7 февраля 2026 года. Об этом в Facebook сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Он рассказал, что семья Героя родом из Соледара, в 2022 году они переехали в Бучу Киевской области. Евгений работал электриком в строительной компании, а в 2025 году стал на защиту Украины, мобилизовавшись в ряды Вооруженных сил.

"Добрый и искренний": на Донетчине погиб Герой из Соледара, который в 2022 году переехал в Бучу. Фото

Больше всего он любил рыбалку, был добрым, искренним и ответственным мужчиной.

"Искренние соболезнования маме Елене, сестре Татьяне и отчиму Леониду. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби..." – написал Федорук.

Отпевание защитника Украины состоится в Буче в среду, 18 февраля, в 11:00 в храме Иконы Божьей Матери "Почаевская" по улице Защитников Украины. После – прощание и похорон на Аллее Героев по улице Памяти, 1.

"Добрый и искренний": на Донетчине погиб Герой из Соледара, который в 2022 году переехал в Бучу. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Андреевка Киевской области Сергей Бондаренко. Сердце украинского воина остановилось 8 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!