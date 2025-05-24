Происходил из знатной герцеговинской семьи: на войне в Украине погиб доброволец Антонио Герцег из Хорватии. Фото

Защищая Украину от российского агрессора и спасая побратимов, на передовой погиб воин-доброволец Антонио Тони Герцег родом из Хорватии. Офицер воевал в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, был командиром подразделения.

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Жизнь защитника оборвалась на поле боя на восточном направлении фронта. О потере сообщили хорватский портал Herc.info и украинское Facebook-сообщество "Балканский обозреватель".

Отмечается, что Антонио Тони Герцег – сын ученого Зденко Герцега и племянник бывшего главы Герцеговино-Неретванской жупании Невенка Герцега. Он происходил из знатной герцеговинской семьи, которая поселилась в Лионе (Франция) после войны в Боснии и Герцеговине.

"Его друзья указывают, что на протяжении всей своей жизни он пронес глубокую любовь к родным городам своих родителей (Любушки и Рамы), хорватским традициям и христианским ценностям", – пишут СМИ со ссылкой на источники, знакомые с семьей погибшего воина.

По их данным, хорват был профессиональным военным, офицером французской армии. Он отличился в миротворческих миссиях по всему миру, борясь за справедливость и защиту невинных.

Не уточняется, вступал ли Тони в Интернациональный легион в рядах Сил обороны, но известно, что впоследствии боец служил в 3-й ОШБр ВСУ и занимал командирскую должность. Доброволец погиб 6 мая 2025 года на поле боя на востоке Украины, спасая побратимов.

"Тони Герцег, герой Украины, покинул нас! Он был не только элитным солдатом, который участвовал во многих боевых действиях, но и большим человеком... В последние минуты своей жизни, по свидетельству его товарищей, он своим телом защищал бойцов подразделения, которым командовал, спасая их и раненых от неминуемой гибели, что стало венцом его жертвы и пожизненной преданности ближним", – говорится в сообщении.

Известно, что прощание с Антонио Тони Герцегом прошло с воинскими почестями и богослужением в соборе и на Майдане Независимости в Киеве. Также память воина почтили во Франции. Похоронят Героя на кладбище в Загребе (столица Хорватии) 27 мая 2025 года.

"Выражаем искренние соболезнования его отцу Зденко – известному ученому, матери Славице, дяде Невенку – одному из ведущих хорватских политических деятелей в Боснии и Герцеговине, а также всей скорбящей семье Герцег", – добавили в издании.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российских оккупантов погиб гражданин Италии, доброволец Антонио Омар Дриди, который присоединился к Интернациональному легиону в Украине. По состоянию на начало мая тело Героя оставалось на территории, которая временно контролировалась армией РФ.

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