Все решат десять минут: эксперты объяснили, что надо делать в случае взрыва ядерной бомбы

По мере того, как в мире разгораются новые войны, усиливаются опасения глобального конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну с возможным применением ядерного оружия. Признаком ядерного взрыва является яркая вспышка, которую можно увидеть на расстоянии 10 километров.

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Огненный шар мгновенно испускает тепловые импульсы, продолжающиеся несколько секунд, что вызывает ожоги, травмы, возгорание растений и деревьев в нескольких километрах от эпицентра взрыва. Опасны и летящие обломки, а первичная радиация может травмировать или убить тех, кто находится на улице. Как рекомендуется действовать в случае худшего сценария – ядерной атаки, чтобы защититься, читайтев материале OBOZ.UA.

Что делать в случае ядерного взрыва

Согласно рекомендациям Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ), "адекватная подготовка и соответствующее реагирование на ядерную тревогу или взрыв могут защитить ваше здоровье и жизнь, а также здоровье и жизнь вашей семьи", пишет Mirror US.

Если вы не находились в смертельной близости к месту взрыва, рекомендует МКРЗ, лучший способ защититься до, во время и после ядерного взрыва – "это оказаться в центре здания или подвала".

После взрыва необходимо постараться найти безопасное убежище в течение десяти минут до начала выпадения осадков.

Если вы можете быстро добраться до многоэтажного здания или подвала после взрыва, нужно сделать это без промедления.

Самые безопасные конструкции – из кирпича или бетона. Подземные парковки и станции метро также способны обеспечить хорошую защиту.

Что делать в случае воздействия радиоактивных осадков

Если вы подозреваете, что подверглись воздействию радиоактивных осадков, снимите верхние слои одежды и обуви, которые могут быть загрязнены радиацией.

Тщательно очистите или протрите открытые участки кожи и волосы.

Если у вас есть домашние животные, которые могут быть заражены, вычесывайте их в отдельной комнате, подальше от людей, и, если возможно, вымойте их.

Что делать после ядерного взрыва

МКРЗ также рекомендует в течение 24 часов после взрыва ориентироваться на любые доступные СМИ, такие как станции AM/FM, используя работающее от батареек радио, для получения обновленных инструкций и четких сигналов.

"Оставайтесь внутри, если не указано иное", – говорится на веб-сайте организации.

Рекомендуется оставаться в наиболее защищенном месте (подвале или в центре большого здания) в течение первых 12–24 часов, "если только вам не угрожает непосредственная опасность (например, пожар, утечка газа, обрушение здания или серьезная травма) или если власти не сообщили, что можно безопасно покинуть помещение".

Стоит ли самостоятельно эвакуироваться

Самостоятельную эвакуацию следует рассматривать только после того, как будут четко определены опасные зоны выпадения осадков и установлены безопасные пути эвакуации.

В то же время работникам критически важных предприятий может быть разрешено временно покидать укрытие для выполнения жизненно важных задач поддержки и спасения жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным источников CNN, администрация президента США Дональда Трампа думает над тем, чтобы предложить Ирану 30 млрд долларов за отказ от создания ядерной бомбы. Эти деньги могли бы быть выделены на новую ядерную программу без обогащения урана, которая будет использоваться в гражданских энергетических целях.

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