США могут предложить Ирану $30 млрд за отказ от создания ядерного оружия – CNN

Администрация американского президента Дональда Трампа якобы рассматривает возможность предложить Ирану $30 млрд за отказ от создания ядерного оружия. Эти деньги будут выделены Тегерану на новую ядерную программу без обогащения урана, которая будет использоваться в гражданских энергетических целях.

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Об этом пишет CNN с ссылкой на слова четырех источников, знакомых с обсуждением этого вопроса. По словам собеседников журналистов, администрация Трампа обсуждала возможность предоставления Ирану инвестиций в $30 млрд для создания гражданской ядерной программы по производству энергии, смягчения санкций и высвобождения миллиардов долларов из ограниченных иранских фондов.

Все это часть попыток Вашингтона вернуть Тегеран за стол переговоров.

Отмечается, что чиновники США и Ближнего Востока вели закулисные переговоры с иранцами даже на фоне ударов по Ирану в течение последних двух недель. Переговоры продолжились на этой неделе после заключения соглашения о прекращении огня.

По словам чиновников Белого дома, в ходе обсуждений было выдвинуто несколько предложений. Все они предварительные, но одно условие неизменно: Тегеран должен отказаться от обогащения урана.

Один из стимулов, которые США могут предложить Ирану, – это инвестиции в размере $20-30 млрд в новую ядерную программу, не предполагающую обогащения урана. Она будет подразумевать только гражданские энергетические цели. По словам одного из источников, США предпочитают, чтобы эти деньги выделили арабские партнеры в регионе.

"США готовы возглавить эти переговоры. И кто-то должен будет заплатить за строительство ядерной программы, но мы не будем брать на себя такие обязательства", – сказал один из собеседников журналистов.

В числе других стимулов рассматривается возможность частичного снятия санкций и предоставление доступа к шести миллиардам долларов замороженных активов Ирана. Эти деньги изначально были получены от продажи нефти и затем заморожены на счетах в Южной Корее, а впоследствии отправлены в Катар.

Кроме того, по словам источников, выдвинута еще одна идея, которая сейчас находится на рассмотрении: союзники США в Персидском заливе могли бы оплатить замену ядерного объекта в Фордо, который был атакован американскими бомбами, на необогатительную программу.

Пока неясно, сможет ли Иран использовать сам объект и насколько серьезно рассматривается это предложение.

"Сейчас выдвигается множество разных идей от разных сторон, и многие из них стараются быть креативными", – сказал журналистам чиновник.

Другой источник отметил: "Я считаю, что здесь все совершенно неопределенно".

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ со ссылкой на отчет американской разведки писали, что авиаудары США не уничтожили ядерный потенциал Ирана, а лишь отсрочили возможность Тегерана получить ядерную бомбу на несколько месяцев. В Фордо могли быть завалены входы в объект, но остались неповрежденными часть центрифуг, а значительная часть обогащенного урана вывезена перед ударами.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет опроверг эти сообщения. По его словам, операция "имела ошеломляющий успех" и нет данных о перемещении Ираном урана перед атакой США.

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