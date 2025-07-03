'Все начало сыпаться': жительница Житомирщины рассказала о моменте взрыва и его последствиях. Видео

Жительница Житомирщины рассказала о мощном взрыве, который прогремел вечером 2 июля в районе села Березина. По ее словам, в здании, где она находилась в момент ЧП, посыпались потолки, взрывной волной снесло второй этаж.

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Пережитым женщина поделилась с журналистами телеканала "Мы Украина". "Когда взрыв – и все начало сыпаться, потолки падают... Я как-то выскочила на улицу, вижу кучу дыма... Автобус ехал, перевернулся, начал гореть, люди начали вылезать, кто-то помощи просил", – сказала она.

По ее мнению, здание, где она находилась, уже не подлежит ремонту, ведь ударной волной серьезно повредило стены.

"Второго этажа нет, вот стена лопнула дважды, тут же ничего не отремонтируешь, правильно? Оно же лопнуло все, надо все сносить. Все свернуть и вывезти. Мне кажется, что здесь ремонта не может быть", – рассказала жительница Житомирщины.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июля в районе одной из АЗС на окраине Житомира прогремели взрывы. Предварительно, взорвались два промышленных объекта. Инцидент произошел около 18:00 на участке международной трассы Киев – Чоп. В результате взрыва повреждены дома и авто. Два человека погибли, 82 получили ранения.

В четверг, 3 июля, ликвидация последствий взрывов на Житомирщине продолжается. Проезжую часть трассы Киев – Чоп расчистили, в других местах работает техника. Значительно повреждены частные дома, автобус отбросило с трассы к домовладениям, он полностью выгорел. На земле – много стекла и обломков.

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