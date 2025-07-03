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"Все начало сыпаться": жительница Житомирщины рассказала о моменте взрыва и его последствиях. Видео

Анна Паскевич
Новости. Общество
2 минуты
12,3 т.
'Все начало сыпаться': жительница Житомирщины рассказала о моменте взрыва и его последствиях. Видео

Жительница Житомирщины рассказала о мощном взрыве, который прогремел вечером 2 июля в районе села Березина. По ее словам, в здании, где она находилась в момент ЧП, посыпались потолки, взрывной волной снесло второй этаж.

Видео дня

Пережитым женщина поделилась с журналистами телеканала "Мы Украина". "Когда взрыв – и все начало сыпаться, потолки падают... Я как-то выскочила на улицу, вижу кучу дыма... Автобус ехал, перевернулся, начал гореть, люди начали вылезать, кто-то помощи просил", – сказала она.

По ее мнению, здание, где она находилась, уже не подлежит ремонту, ведь ударной волной серьезно повредило стены.

"Все начало сыпаться": жительница Житомирщины рассказала о моменте взрыва и его последствиях. Видео

"Второго этажа нет, вот стена лопнула дважды, тут же ничего не отремонтируешь, правильно? Оно же лопнуло все, надо все сносить. Все свернуть и вывезти. Мне кажется, что здесь ремонта не может быть", – рассказала жительница Житомирщины.

"Все начало сыпаться": жительница Житомирщины рассказала о моменте взрыва и его последствиях. Видео
"Все начало сыпаться": жительница Житомирщины рассказала о моменте взрыва и его последствиях. Видео
"Все начало сыпаться": жительница Житомирщины рассказала о моменте взрыва и его последствиях. Видео
"Все начало сыпаться": жительница Житомирщины рассказала о моменте взрыва и его последствиях. Видео
"Все начало сыпаться": жительница Житомирщины рассказала о моменте взрыва и его последствиях. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июля в районе одной из АЗС на окраине Житомира прогремели взрывы. Предварительно, взорвались два промышленных объекта. Инцидент произошел около 18:00 на участке международной трассы Киев – Чоп. В результате взрыва повреждены дома и авто. Два человека погибли, 82 получили ранения.

В четверг, 3 июля, ликвидация последствий взрывов на Житомирщине продолжается. Проезжую часть трассы Киев – Чоп расчистили, в других местах работает техника. Значительно повреждены частные дома, автобус отбросило с трассы к домовладениям, он полностью выгорел. На земле – много стекла и обломков.

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