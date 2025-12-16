Все дело в муке: как правильно жарить и что добавить в картофель, чтобы он не горел, был хрустящим и не сырым
Жареный картофель – одно из самых сытных, простых в приготовлении и очень вкусных домашних блюд. Для того, чтобы она была хрустящей и не сырой внутри, кулинары советуют добавить обязательно муку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной картошки, которая не будет пригорать и будет очень хрустящей.
Ингредиенты:
- Картофель 6-7 шт (средние)
- Масло растительное 4 ст. л
- Мука 1,5 ст. л
- Лук синий 1 шт.
- Соль, перец по вкусу по вкусу
- Приправа для картофеля 1 ч.л
- Зеленый лук, укроп
Способ приготовления:
1. Очистите и нарежьте картофель соломкой средней толщины. Обсушите бумажным полотенцем — это важно для хрустящей корочки.
2. В сковородке нагрейте масло, смешайте горячее масло с мукой и быстро перемешайте, чтобы образовалась однородная смесь без комков. Мука сделает тонкую золотистую корочку.
3. Высыпьте картофель в сковороду и перемешайте так, чтобы каждая соломинка покрылась ароматной "масляно-мучной" оболочкой. Оставьте картофель на среднем огне подрумяниться первым слоем — не перемешивайте сразу. Когда низ схватится – осторожно переверните. За все время приготовления 2-3 перемешивания, не чаще.
4. Добавьте лук и жарьте до прозрачного состояния. Посолите и добавьте специи в конце, чтобы не вытягивали влагу!
