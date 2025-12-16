Все дело в муке: как правильно жарить и что добавить в картофель, чтобы он не горел, был хрустящим и не сырым

УкраїнськаУКР
Ирина Мельниченко
Жареный картофель – одно из самых сытных, простых в приготовлении и очень вкусных домашних блюд. Для того, чтобы она была хрустящей и не сырой внутри, кулинары советуют добавить обязательно муку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной картошки, которая не будет пригорать и будет очень хрустящей.

Ингредиенты:

  • Картофель 6-7 шт (средние)
  • Масло растительное 4 ст. л
  • Мука 1,5 ст. л
  • Лук синий 1 шт.
  • Соль, перец по вкусу по вкусу
  • Приправа для картофеля  1 ч.л
  • Зеленый лук, укроп

Способ приготовления: 

1. Очистите и нарежьте картофель соломкой средней толщины. Обсушите бумажным полотенцем — это важно для хрустящей корочки.

2. В сковородке нагрейте масло, смешайте горячее масло с мукой и быстро перемешайте, чтобы образовалась однородная смесь без комков. Мука сделает тонкую золотистую корочку.

3. Высыпьте картофель в сковороду и перемешайте так, чтобы каждая соломинка покрылась ароматной "масляно-мучной" оболочкой. Оставьте картофель на среднем огне подрумяниться первым слоем — не перемешивайте сразу. Когда низ схватится – осторожно переверните. За все время приготовления 2-3 перемешивания, не чаще.

4. Добавьте лук и жарьте до прозрачного состояния. Посолите и добавьте специи в конце, чтобы не вытягивали влагу!

