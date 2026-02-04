Время для себя и ребенка: Фонд Рината Ахметова провел полезный вебинар для родителей
В рамках программы "Сиротству – Нет!" Фонда Рината Ахметова состоялся вебинар на тему "Родительство в ресурсе: упорядочиваем время и пространство". Участие в мероприятии приняли родители-воспитатели детских домов семейного типа, усыновители, приемные родители, опекуны и патронатные воспитатели из разных областей Украины.
Прослушать вебинар можно на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова.
Во время мероприятия психолог, тренер и эксперт в сфере правозащиты Людмила Проценко рассказала, как сочетание планирования и упорядочения пространства через семейные рутины и ритуалы помогает улучшить эмоциональное состояние родителей и детей, снизить уровень ежедневного стресса и восстановить чувство контроля над собственной жизнью.
Фонд Рината Ахметова собрал ключевые практические советы для родителей и опекунов, способствующие более эффективному тайм-менеджменту в семье, лучшей организации домашнего пространства и сохранению баланса между заботой о детях и заботой о себе.
Планирование времени
Четкое, но реалистичное планирование дня помогает уменьшить хаос и напряжение в семье. Важно учитывать не только обязанности, но и время для общения, отдыха и эмоционального контакта с ребенком.
Планируйте день вместе с ребенком
Привлечение детей к планированию (даже в простой форме: "что мы делаем после школы?") развивает ответственность и снижает количество конфликтов. Ребенок лучше воспринимает правила, которые помогал создавать.
Планирование восстановления
Регулярные паузы для восстановления – даже короткие – помогают избежать эмоционального выгорания. Это могут быть миниканикулы, выходные без дел или запланированное время без гаджетов и внешних раздражителей.
Вводите семейные рутины и ритуалы
Повторяющиеся действия (утренние сборы, вечерний чай, совместное чтение перед сном) дают детям ощущение безопасности и предсказуемости, а взрослым – структуру и меньше хаоса в течение дня.
Пространство для ребенка и пространство для родителей
Важно, чтобы каждый член семьи имел свое личное пространство – физическое или символическое. Это помогает сохранять границы, уважение друг к другу и эмоциональное равновесие в семье.
Фонд Рината Ахметова уже 20 лет работает, чтобы каждый ребенок в Украине рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей нашли свои семьи.
Следите за новостями Фонда.