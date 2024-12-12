'Враг пытается дестабилизировать ситуацию': в Нацполиции прокомментировали массовые 'заминирования' в Украине

В четверг, 12 декабря, по Украине прокатилась волна анонимных сообщений о заминировании, повлекших массовые проверки на объектах по всей стране. Анонимные письма поступали в электронные адреса государственных учреждений, органов местного самоуправления, учебных заведений, предприятий и других объектов по всей стране.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе Национальной полиции. Правоохранители уже проверили более 70% объектов, указанных в сообщениях.

"Сегодня с 9 утра в электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, учреждений и других объектов начали поступать сообщения о минировании их зданий. По настоящему времени Нацполиция обработала более 70% таких сообщений", – сказала представитель Нацполиции.

Взрывоопасные предметы не обнаружены, однако проверка еще продолжается на ряде локаций.

В Нацполиции отмечают, что это далеко не первый случай массовых замен. За годы работы в подобных ситуациях правоохранители разработали четкий алгоритм реагирования.

Правоохранители призывают граждан сохранять спокойствие и при необходимости покидать помещение, соблюдая безопасную дистанцию.

В полиции подозревают, что массовые заминирования – это часть гибридной войны, которую ведет враг. Информационно-психологические операции направлены на дестабилизацию ситуации в стране и создание паники у населения.

"Итак, мы призываем граждан быть внимательными, не паниковать и сразу выйти из здания на безопасное расстояние. Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию, применяет для этого ИПСО и ведет таким образом к гибридной войне. Впрочем, сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый заминированный объект", – отметили правоохранители.

Напомним, что предварительно волна сообщений о минировании в Украине прокатилась 26 ноября по меньшей мере в 13 областях. Информация о потенциальной опасности поступила в многочисленные государственные учреждения, учебные заведения и больницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!