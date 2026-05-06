Враг проигнорировал прекращение огня в Покровской агломерации – 7 корпус ДШВ

Оккупанты не соблюли режим прекращения огня в Покровской агломерации, который объявили в ночь с 5 на 6 мая.

Об этом сообщается на Telegram пресс-службы 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

По информации пресс-службы, в течение суток в Покровской агломерации оккупанты совершили 28 обстрелов, 6 из которых – авиаудары КАБами. В результате обстрелов четверо украинских бойцов получили ранения.

"Также за этот период Силы обороны отбили три вражеских штурмовых действия", – уточнили в 7 корпусе ДШВ.

При этом, как говорится в сообщении, Россия продолжает перегруппировку войск в Покровске и Мирнограде.

В пресс-службе отметили, что продолжают мониторить ситуацию и будут зеркально отвечать на действия врага.